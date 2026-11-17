Aν η Κουμουνδούρου ενδιαφερόταν για την έδρα της Β' Πειραιά που «μετακόμισε» η κα Κασσιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αυτή θα πήγαινε στον Γιάννη Ραγκούση.

Η στήλη από χθες αναζητεί εναγωνίως κάποια ανακοίνωση απαίτησης επιστροφής της έδρας της Νίνας Κασσιμάτη στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ μετά βαΐων και κλάδων.

Γρήγορα διαπιστώσαμε πως μάταια χάσαμε το χρόνο μας. Σχετική ανακοίνωση, όπως αυτές που απαιτούν από όσους βρίσκονται στον προθάλαμο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να παραδώσουν τις έδρες τους στην Κουμουνδούρου με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, δεν υπήρξε. Και να φανταστεί κανείς πως ο όρος για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΛΑΣ είναι να έρθει... solo, άνευ βουλευτικής έδρας.

Για την ιστορία, αν η Κουμουνδούρου ενδιαφερόταν για την έδρα της Β' Πειραιά που «μετακόμισε» η κα Κασσιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αυτή θα πήγαινε στον Γιάννη Ραγκούση.

Αλλά, για να αφήσουμε τα υποθετικά σενάρια και να επανέρθουμε στον ρεαλισμό, ενδιαφέρον δεν υπήρξε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Εκ του αποτελέσματος πάντα μιλώντας, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η παραχώρηση εδρών στο ΠΑΣΟΚ δεν προκαλεί κάποια δυσανεξία. Όλοι οι «Κασσελακίστας» εξάλλου έχουν παρελάσει με τις έδρες τους από το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Προκαλεί μόνο ο Τσίπρας. Και τα φασόλια.

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