Αντίστροφη μέτρηση για τις 3.000 νέες προσλήψεις αναπληρωτών- Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ για την ανάληψη υπηρεσίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η εκπαιδευτική κοινότητα τις σημερινές ανακοινώσεις για τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στις 3.000, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό ζήτημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 18:00. Οι ανακοινώσεις αφορούν τόσο εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και προσωπικό των κατηγοριών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Πότε θα αναρτηθούν οι πίνακες με τα ονόματα

Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της διαδικασίας αποτελεί η πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση των προσλήψεων. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας και η απενεργοποιήση του «κόκκινου κουμπιού» αναμένεται να σηματοδοτήσει την τελευταία πράξη της συγκεκριμένης φάσης, με τους υποψηφίους να βρίσκονται σε αναμονή για να διαπιστώσουν εάν περιλαμβάνονται στους νέους πίνακες προσληφθέντων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι μόνο στον συνολικό αριθμό των θέσεων, αλλά και στις ειδικότητες που θα ενισχυθούν, καθώς και στις περιοχές στις οποίες θα κατευθυνθούν οι νέοι αναπληρωτές.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία των αποφάσεων πρόσληψης, των δηλώσεων προτίμησης και των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ οι αποφάσεις πρόσληψης δημοσιεύονται στη Διαύγεια την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, οι δηλώσεις περιοχών των αναπληρωτών πραγματοποιούνται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι τοποθετήσεις τους ανακοινώνονται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας όπως όλα δείχνουν δρομολογείται για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Χαμηλές πτήσεις στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών – Μόλις 3.000 αναπληρωτές για περισσότερα από 16.000 κενά

Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν και οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης περιοριστούν στους περίπου 3.000 αναπληρωτές, τότε η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στα σχολεία θα κινηθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Με περισσότερα από 16.000 κενά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι νέες προσλήψεις μοιάζουν περισσότερο με μια μικρή ανάσα παρά με ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ακόμη και αν καλυφθούν και οι 3.000 θέσεις, θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 19% των καταγεγραμμένων κενών, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται οι ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο πόσοι αναπληρωτές θα προσληφθούν, αλλά πόσες διδακτικές ώρες θα εξακολουθήσουν να χάνονται και πόσα σχολεία θα παραμείνουν με ελλείψεις. Οι χιλιάδες προσλήψεις που έχουν προηγηθεί δεν αναιρούν το γεγονός ότι, μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι ελλείψεις παραμένουν εκτεταμένες. Και όσο η κάλυψη των κενών γίνεται με μικρές, αποσπασματικές παρεμβάσεις, τόσο το κόστος μεταφέρεται στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.