Τα στοιχεία για τα εισοδήματα που συνδέονται με τη συμμετοχή φυσικών προσώπων σε πλοιοκτήτριες και ναυτιλιακές εταιρείες.

Υψηλά εισοδήματα από ναυτιλιακές δραστηριότητες, μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών και αμοιβές πληρωμάτων αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις του 2024, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εισοδήματα που συνδέονται με τη συμμετοχή φυσικών προσώπων σε πλοιοκτήτριες και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς τα δηλωθέντα ποσά ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, στους κωδικούς 435-436 των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίοι αφορούν μη εισαχθέντα μερίσματα και υπεραξία πλοιοκτητριών εταιρειών του νόμου 4607/2019, συνολικά 1.228 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν εισοδήματα ύψους 2,29 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν ποσό διαμορφώθηκε σε περίπου 1,87 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο.

Παράλληλα, στους κωδικούς 299-300, που αφορούν μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών, καταγράφηκαν 4.205 δικαιούχοι, με συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα 880,3 εκατ. ευρώ. Το μέσο ποσό ανά πρόσωπο ανήλθε σε περίπου 209.000 ευρώ.

Αθροιστικά, οι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εμφανίζουν δηλωθέντα ποσά περίπου 3,17 δισ. ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται απαραίτητα για διαφορετικούς δικαιούχους.

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Ναυτιλία: Τα στοιχεία για τις αποδοχές εργαζομένων

Αξιοσημείωτα είναι και τα στοιχεία για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στους κωδικούς 255-256, που περιλαμβάνουν αξιωματικούς και πληρώματα του εμπορικού ναυτικού, καθώς και ιπτάμενο προσωπικό, 28.353 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν συνολικά 838,7 εκατ. ευρώ, με μέσο ετήσιο εισόδημα 29.582 ευρώ.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσά δεν αφορούν αποκλειστικά τους ναυτικούς, καθώς στην ίδια φορολογική κατηγορία περιλαμβάνεται και το ιπτάμενο προσωπικό.

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και για τα σκάφη αναψυχής. Σύμφωνα με την ανάλυση, καταγράφηκαν 97.801 καταχωρίσεις αντικειμενικής δαπάνης, συνολικού ύψους 283,1 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 15.330 αφορούσαν ιστιοφόρα ή παραδοσιακά σκάφη.

Επιπλέον, 61 περιπτώσεις αφορούσαν αμοιβές μόνιμου πληρώματος σκαφών αναψυχής, με μέση δηλωθείσα δαπάνη 138.538 ευρώ.

Τέλος, για την αγορά σκαφών ή αεροσκαφών αναψυχής, 5.099 φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικές δαπάνες 78,7 εκατ. ευρώ.