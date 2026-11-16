Στα ύψη για την εποχή ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Θα κυριαρχήσει και πάλι ο καιρός του νοτιά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα έχουμε νοτιάδες, αυξημένη σχετική υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ενώ τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Καλύτερος ο καιρός στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις και μάλιστα με τη μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών.

Οι νοτιάδες θα μεταφέρουν πιο υγρή αέρια μάζα, ενώ κοντά στην Πέμπτη δεν αποκλείεται να δούμε θερμοκρασίες μία ανάσα κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη βόρεια Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι νοτιάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις κατά περιόδους σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Σήμερα, θα κυριαρχήσουν τοπικές συννεφιές, ενώ προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια κατά τόπους περιμένουμε βροχοπτώσεις, οι οποίες κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα θα ενταθούν στο βορειοδυτικό κομμάτι της επικράτειας.

Προσοχή νωρίς το πρωί καθώς είναι δυνατό το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό, λόγω της υγρασίας, ενώ ταυτόχρονα ευνοείται ο σχηματισμός ομιχλών.

Όσον αφορά τους ανέμους, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα προς το βόρειο Ιόνιο έως και 6 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες οι νοτιάδες θα πνέουν με εντάσεις στα 7 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η χώρα μας θα βρεθεί και αυτήν την εβδομάδα σε πάνω από την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου δεν περιμένουμε κάποιο αξιόλογο κρύο και ψυχρή μεταφορά αέριας μάζας.Σήμερα ο υδράργυρος θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενα 24ωρα πρέπει να προετοιμαστούμε για αρκετά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, με πρωταθλήτρια τη βόρεια Κρήτη, όπου θα φλερτάρει με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά θα βρίσκονται κοντά στους 26 με 28 βαθμούς. Μία κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι περίπου οι 17 με 18 βαθμοί.

Στην Αττική, έχουμε τοπικές συννεφιές, με αυξημένη υγρασία. Ο νοτιάς θα εμφανίσει εντάσεις κοντά στα 5 μποφόρ. Δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις και τον υδράργυρο κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται κοντά στη νύχτα να δούμε κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις στο πιο εσωτερικό κομμάτι του νομού.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα.

Γύρω από τη χώρα μας θα έχουμε βροχές οι οποίες τοπικά θα έχουν ένταση.

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο. Πρωταθλήτρια σε αυτήν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, είναι η Κρήτη, όπου εκεί θα βρεθούμε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην ουσία η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στα ανατολικά και νότια θα κάνει ζέστη, δυτικότερα θα είναι πιο φθινοπωρινές οι καταστάσεις και με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

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