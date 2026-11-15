Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για τον έλεγχο στην κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Κολωνάκι.

Με αφορμή το περιστατικό που κατήγγειλε το πρωί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αφορά, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, έλεγχο τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που επέβαινε η κόρη του Δέσποινα, η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό.

«Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, όπως τονίζεται από την Ελληνική Αστυνομία, «μέλη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Κατόπιν επανειλημμένων φωτεινών και ηχητικών σημάτων, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό, όπου διενεργήθηκε τυπικός έλεγχος στοιχείων και νομιμότητας οπλοκατοχής για τον έναν εκ των επιβαινόντων, ο οποίος κατείχε νόμιμη άδεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί ενήργησαν με απόλυτο επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, παρά την εριστική στάση, τις ύβρεις και τις απειλές που δέχθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης.

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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη διαπίστωση ότι δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω ενέργειας, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν».