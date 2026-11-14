Αναλυτικά η ανάρτηση του τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛ.Α.Σ, Γρηγόρη Θεοδωράκη.

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται με ανάρτηση του ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛ.Α.Σ., Γρηγόρης Θεοδωράκης κάνοντας λόγο για καταχρήσεις και κλειστές διαδικασίες.

Όπως τονίζει προβάλλοντας τρία κεντρικά σημεία «το 90% δημόσιων έργων δόθηκε με απευθείας αναθέσεις, ενώ οι μισοί διαγωνισμοί έκλεισαν με μία μόνο προσφορά».

Παράλληλα προσθέτει πως «σε συμβάσεις συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας» και καταλήγει: «Με λίγα λόγια, απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς, παράνομοι διαγωνισμοί, έργα στον αέρα, εκατομμύρια που χάνονται στη μαύρη τρύπα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και λείπουν από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, τη νέα γενιά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛ.Α.Σ.:

«Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2025. Τρία μόνο σημεία.Σημείο πρώτο. Συνεχίζεται η κατάχρηση με τις απευθείας αναθέσεις και τις κλειστές διαδικασίες. Απολύτως ενδεικτικά, στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του Δημοσίου το 90 % δόθηκε με απευθείας ανάθεση.

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Σημείο δεύτερο. Οι μισοί σχεδόν διαγωνισμοί του δημοσίου τομέα, έκλεισαν με μία μόνο προσφορά.

Σημείο τρίτο. Διαγωνισμοί ύψους 874 εκατομμυρίων ευρώ κρίθηκαν παράνομοι, ενώ σε συμβάσεις συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας.

Με λίγα λόγια, απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς, παράνομοι διαγωνισμοί, έργα στον αέρα, εκατομμύρια που χάνονται στη μαύρη τρύπα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και λείπουν από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, τη νέα γενιά.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεσμεύεται ενώπιον της Ελληνικής κοινωνίας, αυτό το πάρτι θα τελειώσει και όλοι θα λογοδοτήσουν».

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