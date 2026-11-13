«Η λύση είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το 74% των πολιτών» δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Για σερί διαφθοράς έκανε λόγο σε συνέντευξή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θέωνη Κουφονικολάκου.

Μιλώντας στην Huffington Post και στον Αντώνη Φουρλή, η κα. Κουφονικολάκου χαρακτήρισε την υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη «ένα επεισόδιο από αυτό το σίριαλ» ενώ μιλώντας για «την κυβέρνηση των Τεμπών» όπως την ονόμασε, αναφέρθηκε στην απόπειρα συγκάλυψης, σύμφωνα με την παραπομπή του Τριαντόπουλου.

Υπογράμμισε συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών ενώ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μεθοδική, συστηματοποιημένη» προσπάθεια να συμφιλιωθούν οι πολίτες με την κατάσταση, μέσω ψυχολογικής χειραγώγησης.

«Η λύση είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το 74% των πολιτών» είπε αναφερόμενη στις αποπομπές και πρόσθεσε πως πρόκειται για μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων ούτε να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες των πολιτών».

Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά της «απερίσπαστη, ανενόχλητη», κάτι που, κατά την εκτίμησή της, σήμερα δεν συμβαίνει. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα» σε κρίσιμα χρονικά ορόσημα ως μέσο αντιπερισπασμού, όπως όταν ανακοινώνεται πληθωρισμός 5,6% στην Ελλάδα έναντι 4% στην Ευρώπη ή όταν αναδεικνύεται σκάνδαλο ή ακόμα και όταν καταρρέει το αφήγημα επιτυχιών της «καταστροφικής επταετίας».

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Πάνω σε αυτά ανέφερε ως παραδείγματα: τον Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «βρωμερότερο των βρωμερών» και όπως είπε, εξυπηρετούν έναν σκοπό: να πληγεί ο Αλέξης Τσίπρας και να φύγει η συζήτηση από την ακρίβεια, τη διαφθορά και την «ελεύθερη και αχαλίνωτη πτώση» της κυβέρνησης.

Ζήτησε εξηγήσεις για τη γαλλική ρηματκή διακοίνωση και εξήγησε πως, τέτοια έγγραφα μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας στο μέλλον και από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εφόσον παραπεμφθεί εκεί η διαφορά.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για τη στέγη θέτοντας ως βασικό στοιχείο την εκ νέου θεσμοθέτηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής και ευαλωτότητας, και ένα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας για τα funds και τους servicers.