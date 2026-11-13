«Σοκαριστικός ο θάνατος 38χρονης στα κρατητήρια στην Πάτρα».

Την πλήρη διαλεύκανση του θανάτου της 38χρονης στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Πάτρας και την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, ζητά η ΕΛΑΣ.

«Ο θάνατος μίας 38χρονης γυναίκας στα κρατητήρια της ΕΛ.Α.Σ. στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού, στην Πάτρα, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα βρέθηκε απαγχονισμένη, είναι σοκαριστικός», τονίζει σε ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η Πολιτεία οφείλει να υπερασπίζεται και διασφαλίζει τη ζωή κάθε ανθρώπου και η απώλεια της ζωής είναι ανεπίτρεπτη και ντροπιαστική για το κράτος δικαίου, υπογραμμίζει το κόμμα στην ανακοίνωση που εξέδωσε.