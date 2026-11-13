Σε μια συγκινητική ομιλία, αναφέρθηκε στη θυσία των πεσόντων, στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη καταπολέμησης του αντισημιτισμού.

Σε τελετή μνήμης για τους Εβραίους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι , στο Συμμαχικό Πολεμικό Νεκροταφείο Φαλήρου. Σε μια συγκινητική ομιλία, αναφέρθηκε στη θυσία των πεσόντων, στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη καταπολέμησης του αντισημιτισμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την παρουσία ραβίνου και μελών της εβραϊκής κοινότητας, προκειμένου να αποδοθούν οι προβλεπόμενες θρησκευτικές τιμές στους Εβραίους στρατιώτες που πολέμησαν στις τάξεις των βρετανικών δυνάμεων.

Απευθυνόμενη συμβολικά στους πεσόντες, η Ισραηλινή πρέσβης υπογράμμισε ότι, αν και ανήκαν στον εβραϊκό λαό, η Βρετανία ήταν η πατρίδα τους, για την οποία αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους.

«Πολεμήσατε για τη Βρετανία, για τον ελεύθερο κόσμο και ενάντια σε εκείνους που ήθελαν να αφανίσουν τον εβραϊκό λαό. Είμαστε περήφανοι για το θάρρος και την αφοσίωσή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πνινάτ Γιανάι .

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της σε προηγούμενη επίσκεψή της στο νεκροταφείο, όταν διαπίστωσε ότι ανάμεσα στις ταφόπλακες υπήρχαν και εκείνες που έφεραν το Άστρο του Δαβίδ, χωρίς ωστόσο να έχει ακουστεί η εβραϊκή επιμνημόσυνη προσευχή Καντίς.

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«Πριν από λίγες ημέρες, είδα τα Άστρα του Δαβίδ ανάμεσα στις ταφόπλακες, αλλά δεν υπήρχε ραβίνος ούτε ακούστηκε Καντίς στη μνήμη σας. Ράγισε η καρδιά μου. Σήμερα θέλω να σας πω: Συγγνώμη», σημείωσε.

Η πρέσβης ευχαρίστησε τη Βρετανική Πρεσβεία για την ανταπόκρισή της στο αίτημά της, καθώς και τους θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων δογμάτων που συμμετείχαν στην τελετή, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός στη μνήμη των νεκρών και στη θυσία τους υπερβαίνει τις θρησκευτικές διαφορές.

«Λίγο πριν από το Σαμπάτ, βρισκόμαστε εδώ με ραβίνο και μινιάν, για να σας αποδώσουμε την τιμή που σας αξίζει», τόνισε, αναφερόμενη στην παρουσία της απαιτούμενης ομάδας πιστών για την τέλεση της εβραϊκής προσευχής.

Αναφορά στη Χάνα Σένες και στον αγώνα κατά του ναζισμού

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της είχε η μνήμη της Χάνα Σένες, της νεαρής Εβραίας που κατατάχθηκε εθελοντικά στον βρετανικό στρατό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να πολεμήσει τους Ναζί και να συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η πρέσβης υπενθύμισε ότι η Σένες συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτελέστηκε σε ηλικία μόλις 23 ετών, χωρίς να προδώσει τους συντρόφους της.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, την προσευχή της «Θεέ μου, Θεέ μου…», συνδέοντας τη μνήμη της με τη θάλασσα που απλώνεται μπροστά από το Συμμαχικό Πολεμικό Νεκροταφείο Φαλήρου.

Μήνυμα κατά του αντισημιτισμού και υπέρ της ειρήνης

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας της, η πρέσβης συνέδεσε την ιστορική μνήμη με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εβραϊκός λαός, εκφράζοντας την ανησυχία της για την επανεμφάνιση φαινομένων αντισημιτισμού και μίσους.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη διαφύλαξη της ελευθερίας και την επικράτηση της ειρήνης.

«Να προστατεύουμε τη ζωή, να διαφυλάσσουμε την ελευθερία και να έρθει η ημέρα που δεν θα χρειάζεται να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο», ανέφερε.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση ότι η θυσία των Εβραίων στρατιωτών που πολέμησαν για τη Βρετανία δεν πρόκειται να λησμονηθεί.

«Ήσασταν περήφανοι που ήσασταν Βρετανοί. Κι εμείς είμαστε περήφανοι που ανήκετε στον εβραϊκό λαό. Δεν σας ξεχάσαμε. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την ευχή «Ας είναι η μνήμη σας ευλογία», καθώς και με ευχές για τη Βρετανία και το Ισραήλ, πριν η πρέσβης απευθύνει τον παραδοσιακό εβραϊκό χαιρετισμό «Σαμπάτ Σαλόμ».