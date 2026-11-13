«Μου απαγορεύουν την είσοδο σε μια χώρα στην οποία δεν ζήτησα καν να πάω. Λυπάμαι που η ισραηλινή κυβέρνηση με έχει βάλει στο στόχαστρο με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε ο Μελανσόν.

Η Γαλλία καταδίκασε ως «δημαγωγική» την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποψήφιος της γαλλικής Αριστεράς για την προεδρία, καθώς και στη Ματίλντ Πανό, ένα ακόμη κορυφαίο στέλεχος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (La France Insoumise).

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στους δύο πολιτικούς, επικαλούμενο την «ακραία αντιισραηλινή στάση» του κόμματος και τις, όπως τις χαρακτήρισε, «εξωφρενικές δηλώσεις» των ηγετικών στελεχών του.

«Αυτή η δημαγωγική απόφαση, που προέρχεται από μια κυβέρνηση η οποία έχει επανειλημμένα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, εξυπηρετεί όσους - όπως η Ανυπότακτη Γαλλία - επωφελούνται πολιτικά από την εκμετάλλευση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη λύσης δύο κρατών και την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τόσο ο Μελανσόν όσο και η Πανό έχουν προβεί σε δηλώσεις που συνιστούν «συκοφαντίες περί αιματοχυσίας» σε βάρος του Ισραήλ.

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«Το Ισραήλ θα απαντά αποφασιστικά σε όσους επιδιώκουν να το βλάψουν και δεν θα επιτρέπει την είσοδο στη χώρα σε πρόσωπα που ενεργούν εναντίον του και υποκινούν ενέργειες κατά των πολιτών του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η στάση του Μελανσόν για τη Γάζα

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo, ο Μελανσόν δήλωσε: «Μου απαγορεύουν την είσοδο σε μια χώρα στην οποία δεν ζήτησα καν να πάω. Λυπάμαι που η ισραηλινή κυβέρνηση με έχει βάλει στο στόχαστρο με αυτόν τον τρόπο».

Σε προεκλογική ομιλία του το περασμένο Σάββατο, ο Γάλλος πολιτικός είχε ξεκαθαρίσει ότι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, γαλλικά πλοία θα συνοδεύουν ακτιβιστές που επιδιώκουν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμη και εάν χρειαστεί να παραβιάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Με πληροφορίες από Reuters