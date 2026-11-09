Σε περίπτωση αναμέτρησης στον δεύτερο γύρο, η Λεπέν επικρατεί με διαφορά έναντι του Μελανσόν.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική Αριστερά, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενισχύουν τη θέση τους στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ενόψει των προεδρικών εκλογών το 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Δευτέρα, καθώς η πολιτική πόλωση στη Γαλλία εντείνεται.

Η Λεπέν συγκεντρώνει ποσοστό μεταξύ 34% και 36% στον πρώτο γύρο, ανάλογα με το εκλογικό σενάριο που εξετάστηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου. Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση τον προηγούμενο μήνα, τα ποσοστά της κυμαίνονταν μεταξύ 35% και 37%.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», εμφανίζεται να περνά στον δεύτερο γύρο και στα πέντε εκλογικά σενάρια που εξετάστηκαν, συγκεντρώνοντας ποσοστό 18% ή 19%.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, σε περίπτωση αναμέτρησης στον δεύτερο γύρο, η Λεπέν επικρατεί με διαφορά έναντι του Μελανσόν.

Αποδυναμωμένο το πολιτικό κέντρο

Καθώς η δεύτερη - και τελευταία - πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της, ο Γάλλος πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα πολιτικό κέντρο που έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, καθώς και μια οικονομία που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες - εξελίξεις που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση των κομμάτων με πιο ακραίες πολιτικές θέσεις.

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Ο Μελανσόν έχει διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας τρεις φορές, το 2012, το 2017 και το 2022, χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει συμμετάσχει στις ίδιες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, φτάνοντας στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, όπου ηττήθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από Reuters