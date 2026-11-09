«Πολλοί δήμαρχοι φοβούνται. Λένε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε γιατί θα μας κόψουν τα προγράμματα», είπε ο Χάρης Δούκας.

Για την ένταση που επικράτησε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Καλαμάτα, με αφορμή ένα ψήφισμα, που σύμφωνα με τον ίδιο «εξυμνούσε το κυβερνητικό έργο», μίλησε ο Χάρης Δούκας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχείρησε να περάσει βιαστικά ένα ψήφισμα που εξυμνούσε το κυβερνητικό έργο ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού, αποφεύγοντας τις διαφανείς διαδικασίες, καθώς πολλοί δήμαρχοι φοβούνται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους υπό την απειλή του οικονομικού αποκλεισμού τους από κρατικά κονδύλια.

«Ήθελαν να περάσει ένα ψήφισμα γρήγορο, το οποίο να είναι ένα ‘λιβάνισμα’ της κυβέρνησης. Το ψήφισμα του κυρίου Κυρίζογλου αφορούσε στο, στα θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κοντεύουμε να κλείσουμε, είναι η δικιά μας προσέγγιση και έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και τα σταθερά αυτά βήματα πρέπει να συνεχιστούν. Και εμείς λέγαμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε. Είναι προεκλογική περίοδος και έχουμε την ευκαιρία, όπως και άλλες κοινωνικές ομάδες, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε λίγα περισσότερα χρήματα, να φτιάξουμε τα σχολεία μας, να φτιάξουμε δρόμους, πεζοδρόμια», είπε ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο Mega.

«Δεν θέλανε γιατί ήρθε ο πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια. Πήγε στην ΚΕΔΕ, ήρθε στην Καλαμάτα και μίλησε. Δεν έδωσε αυτά τα οποία περίμεναν οι δήμαρχοι και υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θέλοντας λοιπόν να λειάνει το περιβάλλον, να μη δημιουργήσει πρόβλημα, ο Κυρίζογλου αποφάσισε και η ηγεσία της ΚΕΔΕ να κάνει μία, ας το πούμε, ψηφοφορία στα γρήγορα, η οποία κατέληξε σε αυτό το φιάσκο, οφείλουμε να το πούμε, το οποίο δεν τιμάει κανέναν. Διότι μπορεί κανείς να χάνει, να κερδίζει, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους συνέδρους. Μπορούμε να κερδίσουμε, να χάνουμε, αλλά με σεβασμό στην πολιτική σύγκρουση», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε: «Πολλοί δήμαρχοι φοβούνται. Λένε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε γιατί θα μας κόψουν τα προγράμματα. Γι’ αυτό και δεν ήθελαν ονομαστική ψηφοφορία».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέδειξε τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα των δήμων, εστιάζοντας στο υπέρογκο ενεργειακό κόστος, καθώς οι δήμοι πληρώνουν τετραπλάσια τιμή ανά κιλοβατώρα σε σχέση με τη βιομηχανία, αλλά και στο γεγονός ότι το τέλος διαμονής από τον τουρισμό καταλήγει εξολοκλήρου στο κράτος και όχι στις πόλεις.

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Γκράβα και σχολικές υποδομές της Αθήνας

Τέλος, ο Χάρης Δούκας μίλησε και για τις σχολικές υποδομές της Αθήνας. «H Γκράβα έχει ανοίξει και τα παιδιά είναι μέσα. Είχαν μεγάλη χαρά να μπουν. Ήταν πολύ καιρό έξω και ολοκληρώνονται οι εργασίες, ολοκληρώνονται οι εργασίες. Το λεβητοστάσιο, το οποίο είχε να φτιαχτεί εδώ και 20 χρόνια, κάνουμε όλες τις εργασίες. Νομίζω σε πολύ λίγες μέρες από τώρα θα ανοίξει και το αέριο απολύτως πιστοποιημένα», ανέφερε για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

«Περίπου το 40% των σχολείων του Δήμου της Αθήνας είναι πάνω από 50 χρόνια, είτε με φυσικό αέριο είτε με λέβητα. Και εγώ πρώτος βγήκα και είπα ότι επειδή είναι πάρα πολύ παλιά, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Ζήτησα από την κυβέρνηση, μου είπαν δεν υπάρχουν χρήματα άμεσα. Το πρόγραμμα ‘Μαριέττα Γιαννάκου’ έχει περιορισμένα χρήματα για λίγα πράγματα, όπως βάψιμο, όχι να μπούμε σε βαριές δράσεις όπως λεβητοστάσιο», είπε και συνέχισε:

«Το ενεργειακό κόστος, για να τα ζεσταίνουμε δηλαδή χρειαζόμαστε κοντά στα 5 εκατομμύρια, παίρνουμε μόνο 2,5. Για παράδειγμα τώρα στην Γκράβα, το μεγάλο έργο ενεργειακής αναβάθμισης που κάνουμε, το οποίο δεν περιελάμβανε το λεβητοστάσιο, αλλά περιλάμβανε να αλλάξουμε τα τζάμια, τους υαλοπίνακες, είναι 8 εκατομμύρια. Για να γίνει μια σοβαρή δουλειά, 8 εκατομμύρια χωρίς το λεβητοστάσιο. Με το λεβητοστάσιο θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια».

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