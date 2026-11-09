«Αν με χρειαστεί ο ελληνικός λαός, θα ξαναπήγαινα στη Eurovision».

Συναντήσαμε τον Αkyla, τον περσινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, στο event Vogue Change Makers. Σε μια φάση ιδιαίτερα δημιουργική, αλλά πολύ πιο ήρεμη σε σχέση με τους ξέφρενους ρυθμούς του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για την επιστροφή στο φυσικό του στυλ, την εμπειρία της Eurovision, αλλά και το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά στη σκηνή του θεσμού.

Η αλλαγή στην εμφάνιση και η επιστροφή στην κανονικότητα

Παρατηρώντας την ανανεωμένη του εικόνα, ο Αkylas ξεκαθάρισε αμέσως πως έχει επιστρέψει στον εαυτό που είχε πριν τον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω του τα «έξτρα» της σκηνικής παρουσίας: «Κοίτα, το μουσάκι μου, το ξέρετε όλοι. Tο μαλλί είναι το φυσικό μου πλέον, μαύρο.

Πέρσι με είχατε δει με ξανθό και παντού με... αυτιά, οπότε λογικό τώρα να νιώθετε ότι κάτι έχει αλλάξει. Και εντάξει αυτό, τώρα είμαι έτσι όπως ήμουν πριν τη Eurovision βασικά».

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