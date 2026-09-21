Η Μαδαγασκάρη έγινε παράσταση, μιλάει eλληνικά και έρχεται στο νέο θέατρο West Side Theater.

H Θέμις Μαρσέλλου σκηνοθετεί το νέο μιούζικαλ που βασίζεται στην ομότιτλη ταινία της Dreamworks, που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι σε ολόκληρο τον κόσμο και έρχεται το Δεκέμβριο στο νέο θέατρο της Αθήνας για να μας ταξιδέψει, να μας ξεσηκώσει, να μας διδάξει, να μας γεμίσει κέφι, χαρά και συγκίνηση.



Ο βασιλιάς της ζούγκλας, ο Άλεξ το λιοντάρι μαζί με τους φίλους του, το Μάρτυ τη ζέβρα, το Μέλμαν την καμηλοπάρδαλη και τη Γκλόρια τον ιπποπόταμο, έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης με τον κόσμο να τους θαυμάζει καθημερινά, μέσα στην ασφάλεια του κήπου, με τη ζωή και τα γεύματά τους εξασφαλισμένα.



Ο Μάρτυ η ζέβρα θυσιάζει την ασφάλειά του και αποφασίζει να δραπετεύσει, γιατί καίγεται από την ανάγκη να βρεθεί στην άγρια φύση που ποτέ δε γνώρισε. Όμως οι φίλοι του δεν θα τον αφήσουν μόνο του σ’ αυτή την τόσο ριψοκίνδυνη απόφαση και με τη βοήθεια κάποιων...ξεχωριστών πιγκουίνων, το μεγάλο ταξίδι στο άγνωστο και στην περιπέτεια ξεκινάει.



Στον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν, ο Akylas, το viral φαινόμενο της ελληνικής μουσικής σκηνής που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους.



Εκρηκτικός performer, με αστείρευτη ενέργεια, ξεχωριστό style και μοναδική σκηνική παρουσία, μοιάζει γεννημένος για τον πιο iconic βασιλιά της ζούγκλας. Από το viral «Ferto» και τη Eurovision μέχρι τα εκατομμύρια streams και τα εκρηκτικά live του, ο Akylas φέρνει τώρα όλο το δικό του vibe στη θεατρική σκηνή - και είναι έτοιμος να τα κάνει όλα… move it, move it.

Ο Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτυ η ζέβρα, η Γκλόρια η ιπποποταμίνα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, οι πιγκουίνοι και όλα τα ζώα της ζούγκλας, ζωντανεύουν, χορεύουν, τραγουδούν και μιλάνε ελληνικά, σε ένα μιούζικαλ υπερπαραγωγή. Φαντασμαγορικά σκηνικά, κοστούμια, φώτα, προβολές, μαζί με έναν εντυπωσιακό θίασο ηθοποιών, χορευτών και τραγουδιστών, θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο τους, με χιούμορ συγκίνηση, τραγούδι και χορό γιατί… γουστάρουν να χορεύουν, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα ξέφρενο πάρτι πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Tο party συνεχίζεται αμέσως μετά την παράσταση, στο φουαγιέ, όπου όλοι οι ήρωες του έργου φωτογραφίζονται και χορεύουν με τα παιδιά.

{https://youtu.be/fq5zU9T_Hl4?si=DOMgAnqSyGPVXZf7}



Η Μαδαγασκάρη είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων της DreamWorks Animation του 2005. Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης ταινίας οδήγησε σε δύο ακόμα κινηματογραφικές συνέχειες, το Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση από την Αφρική (2008) και Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της Ευρώπης (2012), την τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης (2009), την ταινία Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης (2014),.αρκετές ταινίες μικρού μήκους, βιντεοπαιχνίδια, ατραξιόν σε θεματικά πάρκα αλλά και σε ένα διασκεδαστικό οικογενειακό musical που εδώ και χρόνια κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα sold out!



Μαδαγασκάρη The Musical από 18 Δεκεμβρίου 2026 στο West Side Theater (Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου - Στάση Μετρό Ανθούπολη)



Κείμενο βασισμένο στο βιβλίο του Kevin Del Aguila

Πρωτότυπη μουσική και στίχοι: George Noriega & Joel Someillan

Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου, στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Music Theatre International: www.mtishows.eu.



Παραστάσεις



Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026 στις 19:00 πρεμιέρα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026 στις 16:00 και στις 19:00

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026 στις 12:00 και στις 17:00

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026 στις 19:00

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027 στις 19:00

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2027 στις 19:00

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027 στις 15:00 και στις 19:00





Τιμές εισιτηρίων



Διακεκριμένη ζώνη: 40 ευρώ

Α ζώνη: 35 ευρώ

Β ζώνη: 30 ευρώ

Γ ζώνη: 25 ευρώ

Δ ζώνη: 20 ευρώ

Ε ζώνη: 15 ευρώ

ΑΜΕΑ: 15 ευρώ



Ισχύουν ειδικές τιμές εισιτηρίων για ομαδική κράτηση από 20 εισιτήρια και άνω με εκπτώσεις που φτάνουν έως 40% (πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία 16/12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12 (πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, Public και τηλεφωνικά στην More:

Τηλεφωνικές κρατήσεις εισιτηρίων εκδηλώσεων:

Μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 211 7700 000, με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00 (εκτός αργιών)

Μέσω live chat, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 21:00 και Σάββατο: 11:00 – 19:00 (εκτός αργιών)

Μέσω email, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 18:00 (εκτός αργιών)

Τμήμα Αλλαγών, μέσω email, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. : Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 18:00 (εκτός αργιών)