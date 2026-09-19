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Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Στην σύλληψη ενός 33χρονου που διακινούσε ναρκωτικά, με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Περιστερίου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου, με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρωινές ώρες της 18-9-2026, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ο 33χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου αλλά και στο κατάστημα που κατέχει, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-207- γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,

πιστόλι με γεμιστήρα,

-12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2- αεροβόλα πιστόλια,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-4- πλαστά χαρτονομίσματα και

το χρηματικό ποσό των -1.372- ευρώ.

{https://www.youtube.com/shorts/n7PJKBb76yc}

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Παράλληλα κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.