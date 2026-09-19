Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη δυο νεαρών που λήστεψαν έναν 74χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το πρωί της περασμένης Πέμπτης 17/9.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για ληστεία κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, οι 2 συλληφθέντες, προσέγγισαν 74χρονο πεζό, και με χρήση βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, αρχικά συνέλαβαν την 23χρονη και στη συνέχεια, μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην περιοχή, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 19χρονο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.