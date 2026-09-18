Σημαντική αλλαγή αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς δικαίωμα διορισμού έχουν πλέον αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν από την 1η έως και την 6η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Νέο πλαίσιο για τον διορισμό διακριθέντων αθλητών και αθλητριών σε θέσεις του Δημοσίου καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η απόφαση τροποποιεί τη ρύθμιση του 2024 και αποσαφηνίζει τόσο τις αθλητικές διακρίσεις που θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού όσο και τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σημαντική αλλαγή αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς δικαίωμα διορισμού έχουν πλέον αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν από την 1η έως και την 6η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η σχετική πρόβλεψη για το δικαίωμα διορισμού ισχύει από την 1η Ιουλίου 2012. Το δικαίωμα επεκτείνεται και σε άλλες σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Στο πλαίσιο περιλαμβάνονται αθλητές που κατακτούν από την 1η έως την 3η θέση τουλάχιστον δύο φορές στην ίδια διοργάνωση Παγκόσμιου ή Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών σε ολυμπιακά αθλήματα, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον μία από τις διακρίσεις αφορά αγώνισμα του ολυμπιακού προγράμματος. Δικαίωμα προβλέπεται επίσης για αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

Ανάλογες προβλέψεις ισχύουν για αθλητές με αναπηρία που κατακτούν από την 1η έως την 6η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης αθλητές και αθλήτριες με διάκριση από την 1η έως την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και στις αντίστοιχες παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το πλαίσιο, ωστόσο, προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Οι επαγγελματίες αθλητές που επιτυγχάνουν τις παραπάνω διακρίσεις δεν διορίζονται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, ενώ για τους άνδρες αποτελεί προϋπόθεση η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα των δικαιούχων. Για να αποκτήσει ένας διακριθείς αθλητής δυνατότητα διορισμού, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτει τα γενικά και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση την οποία διεκδικεί και να μην υπάρχει άλλο κώλυμα διορισμού. Κατά κανόνα, τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Ειδικά, όμως, τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένης γλώσσας πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν κατά τον χρόνο του διορισμού.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου και μπορεί επίσης να αποσταλεί με συστημένη επιστολή. Η απόφαση διευκρινίζει ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται δεκτά. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία εκπαίδευσης και τον νομό στον οποίο επιθυμεί να διοριστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία των διορισμών θα προχωρά σταδιακά και με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία για συγκεκριμένους δικαιούχους, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τους ενημερώνει εγγράφως και εκείνοι έχουν αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών για να υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης ή υπεύθυνη δήλωση, αναφέροντας τα προσόντα τους και τον νομό στον οποίο επιθυμούν να διοριστούν.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Εσωτερικών αναζητεί κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες και στους φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα. Οι θέσεις καταγράφονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν έως τρεις θέσεις προτίμησης. Επιλογή θέσης σε διαφορετικό νομό επιτρέπεται όταν στον αρχικά δηλωμένο νομό δεν υπάρχουν κατάλληλες κενές οργανικές θέσεις.

Εφόσον περισσότεροι αθλητές διεκδικούν την ίδια θέση, καθοριστικό ρόλο έχει η σειρά προτεραιότητας των διακρίσεών τους, όπως προκύπτει από τον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Επιπλέον, αθλητές των οποίων οι αιτήσεις προέρχονται από μεταφορά προηγούμενων ετών προηγούνται ως προς την προτίμηση θέσεων έναντι όσων συμμετέχουν στη διαδικασία του τρέχοντος έτους.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που πιστοποιεί το δικαίωμα διορισμού, ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών και, για τους άνδρες, αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής. Ανάλογα με τη θέση μπορεί να απαιτούνται επίσης αποδεικτικά εμπειρίας, πιστοποιητικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένης γλώσσας, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος.