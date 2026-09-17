Από 17 έως 28 Σεπτεμβρίου 2026 η υποβολή των αιτήσεων – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η διαδικασία για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας. Η εγκύκλιος, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής τους, τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας. Η διαδικασία αφορά τους αθλητές και τις αθλήτριες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διάκριση που έχουν πετύχει για την εισαγωγή τους σε πρόγραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η διαδικασία ξεκινά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η υποβολή δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν τον φάκελό τους ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή μέσω courier. Ο φάκελος με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου ως προς την ταχυδρομική αποστολή και την αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι διακριθέντες αθλητές

Οι ενδιαφερόμενοι αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει πρώτα να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στην εγκύκλιο. Να εκτυπώσουν το προβλεπόμενο υπόδειγμα αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία. Να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κατηγορία τους. Να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Να φροντίσουν ώστε η αποστολή να πραγματοποιηθεί από 17 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ