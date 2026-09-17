Και επίσημα παράταση πήρε η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τράπεζας μέχρι την 1η Ιουλίου 2027.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, μετατίθεται για την 1/7/2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με την Α. 1187/2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Τα προβλήματα στη διασύνδεση των συστημάτων

Η μετάθεση συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στην άντληση των απαραίτητων στοιχείων από τις τράπεζες.

Η νέα διαδικασία απαιτεί την ηλεκτρονική καταγραφή της καταβολής των μισθωμάτων, ώστε τα στοιχεία των πληρωμών να μπορούν να διασταυρώνονται με τα δηλωμένα στοιχεία των μισθώσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων.

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Τι σημαίνει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Με την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό ίχνος για κάθε συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερη η διασταύρωση των ποσών που καταβάλλονται με τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί.

Για παράδειγμα, εάν σε ένα μισθωτήριο έχει δηλωθεί συγκεκριμένο ποσό ενοικίου, η τραπεζική πληρωμή θα πρέπει να αντιστοιχεί στα στοιχεία της συγκεκριμένης μίσθωσης.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές που αφορούν τα μισθώματα και για τον περιορισμό περιπτώσεων όπου το πραγματικό ποσό του ενοικίου δεν αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται.