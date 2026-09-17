Τραμπ και Ρούμπιο έχουν επιχειρήσει να επανατοποθετήσουν το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ενέργειας στο Δυτικό Ημισφαίριο, παροτρύνοντας τις εταιρείες να διοχετεύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα.

Η ExxonMobil βρίσκεται κοντά στην υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για την εξέταση επενδύσεων σε διάφορα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας, διαπραγματευόμενη μια ενδεχόμενη επιστροφή στη χώρα σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της.

Η Exxon ενδέχεται να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης (MoU) με τη κρατική Petróleos de Venezuela (PDVSA) ακόμη και εντός του μήνα, με στόχο τη διερεύνηση μιας συμφωνίας επένδυσης σε μια σειρά από αναπτυγμένα και ανεκμετάλλευτα πεδία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν παρ' όλα αυτά να καταρρεύσουν ή να παραταθούν πέραν του Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πεδία που αθροιστικά διαθέτουν περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο υπέδαφος, δήλωσε μία από τις πηγές. Η Βενεζουέλα υποστηρίζει ότι διαθέτει περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου, γεγονός που θα καθιστούσε τα αποθέματά της τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός έχει αποστείλει ομάδες στο Καράκας φέτος για τη διαπραγμάτευση μιας πιθανής συμφωνίας, σε συνέχεια της πίεσης που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ προς τους αμερικανούς παραγωγούς πετρελαίου να αναζωογονήσουν τον παραμελημένο πετρελαϊκό τομέα της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Η εταιρεία πλησίασε σταδιακά σε συμφωνία με βενεζουελάνους αξιωματούχους και αναμενόταν να συνεχίσει τις συνομιλίες αυτές στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Ο Τραμπ, ο Ρούμπιο και άλλοι αξιωματούχοι έχουν επιχειρήσει να επανατοποθετήσουν το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ενέργειας στο Δυτικό Ημισφαίριο, παροτρύνοντας τις εταιρείες να διοχετεύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα, ώστε να ενισχυθεί η υποτονική παραγωγή αργού και να αποστέλλεται πετρέλαιο στα αμερικανικά διυλιστήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κύρια ανταγωνίστρια της Exxon, η Chevron, υπέγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα συμφωνία για την επένδυση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα σε βάθος πενταετίας μέσω των εκεί κοινοπραξιών της, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής της στα 600.000 βαρέλια την ημέρα. Την Τετάρτη, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του πετρελαίου Χάρολντ Χαμ υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για λογαριασμό της εταιρείας του, Continental Resources, για την εξερεύνηση ενός ανεκμετάλλευτου πετρελαϊκού πεδίου στην πολιτεία Ανσοάτεγκι.

Το «φάντασμα» των κρατικοποιήσεων

Αρκετές μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν διστάσει να δεσμεύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα, ανησυχώντας για οικονομικά και νομικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μια χώρα με ιστορικό κρατικοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών εταιρειών. Η Exxon και η ConocoPhillips (η τρίτη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ) εξακολουθούν να διεκδικούν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ζημίες που υπέστησαν μετά την απόφαση του Ούγκο Τσάβες το 2007 να κρατικοποιήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνάντησης στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ τον Ιανουάριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, και άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Τότε, ο Γουντς είχε δηλώσει ότι η Βενεζουέλα φαινόταν «μη επενδύσιμη» χωρίς σημαντικές αλλαγές στο εμπορικό πλαίσιο, το νομικό σύστημα και τη νομοθεσία περί υδρογονανθράκων της χώρας.

Έκτοτε, η Βενεζουέλα έχει αναμορφώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για το πετρέλαιο, επιτρέποντας μεταξύ άλλων χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην παραγωγή. Σε δελτίο τύπου την Τετάρτη, η Continental επικαλέστηκε τις πρόσφατες αλλαγές στο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο της χώρας ως έναν από τους λόγους που της επέτρεψαν να προχωρήσει στη συμφωνία.