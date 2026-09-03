Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, απέρριψε τις επικρίσεις πως η Ουάσιγκτον «κλέβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας».

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπέγραψε χθες Τετάρτη, υπό την αιγίδα του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, συμφωνίες με τους πετρελαϊκούς κολοσσούς Chevron και ENI που προβλέπουν ότι θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, καθώς και με την GE Vernova, για να ανορθωθεί ο τομέας της παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού.

Μετά την αιχμαλώτιση του μέχρι τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννιά μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα ώθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία.

Η επίσκεψη Ράιτ στο Καράκας ακολούθησε την ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου περί διμερούς συμφωνίας που δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των αποθεμάτων αργού της χώρας.

Ο κ. Ράιτ δήλωσε πως ελπίζει ότι οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε το Καράκας υπό την επίβλεψή του με πολυεθνικές θα φέρουν «ειρήνη» και «ευημερία» στο κράτος που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Απέρριψε τις επικρίσεις πως η Ουάσιγκτον «κλέβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ιδιωτικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα κεφάλαια για την παραγωγή πετρελαίου, όμως τα κέρδη, τα ποσά για τις άδειες κι οι φόροι πάνε εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση και στον λαό της Βενεζουέλας», διαβεβαίωσε.

Η αμερικανική εταιρεία Chevron, ιστορικός εταίρος του τομέα του πετρελαίου στη Βενεζουέλα, εξασφάλισε άδειες για νέα κοιτάσματα και προβλέπει να διπλασιάσει την παραγωγή των τριών κοινοπραξιών της σε σύγκριση με φέτος, στα περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα, μέσα σε πέντε χρόνια.

Η ιταλική ENI, από την πλευρά της, απέσπασε αποκλειστικά δικαιώματα για την αξιοποίηση του γιγαντιαίου κοιτάσματος Χουνίν 5, στο Ορινόκο.

Η συμφωνία με την GE Vernova, στην οποία μεταφέρθηκε το σκέλος της δραστηριότητας του ομίλου General Electric που αφορά τα ενεργειακά, σκοπό έχει την επιδιόρθωση μεγάλου μέρος του δικτύου διανομής ενέργειας της χώρας.

«Ευημερία»

Πέρα από τις συμφωνίες με τις βιομηχανίες, το Καράκας και η Ουάσιγκτον έκλεισαν διμερή συμφωνία με βάση την οποία οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, στην εξουσία μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, διευκρίνισε πως το κείμενο υπογράφτηκε την περασμένη Παρασκευή.

Στο ιστορικό απόγειό της η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια βαρέλια.

Θα έχει επανέλθει σε επίπεδο «πολύ ανώτερο από τα δύο εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ως το τέλος της δεκαετίας», είπε ο Κρις Ράιτ στο CNBC, ενώ δεν ξεπερνούσε το ένα εκατ. στην αρχή της χρονιάς κι αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% έκτοτε.

Η συμφωνία προβλέπει συμμετοχή του αμερικανικού κράτους κατά 35% στη North American Blue Energy Partners (NABEP), τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα.

Σε αντάλλαγμα η εταιρεία θα δώσει στην Ουάσιγκτον τη δυνατότητα να αγοράζει με χαμηλή τιμή το 20% της παραγωγής της, που θα μεταφέρεται σε διυλιστήρια των ΗΠΑ ειδικά σχεδιασμένα κι εφοδιασμένα για την επεξεργασία του ιδιαίτερα παχύρρευστου αργού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», καθώς επιδιώκει τη μείωση των τιμών στην αντλία, καίριας σημασίας διακύβευμα καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην αμερικανική προεδρία.

Ειδικοί τονίζουν ωστόσο ότι τα αποτελέσματα της συμφωνίας δεν θα γίνουν αισθητά παρά σε μερικά χρόνια.

Η NABEP ιδρύθηκε από επιχειρηματία, τον Αλεχάντρο Μπετανκούρ, που πλούτισε χάρη σε συμφωνίες --αδιαφανείς σύμφωνα με επικριτές της τότε κυβέρνησης-- με το κράτος επί των ημερών των προέδρων Ούγο Τσάβες (1999-2013) και Νικολάς Μαδούρο (2013-2026). Αντιμετωπίζει δικαστικές έρευνες στην Ισπανία και στην Ελβετία για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες τόνισε από την πλευρά της ότι η χώρα διατηρεί την κυριαρχία και την ιδιοκτησία των πετρελαιοπηγών που εκμεταλλεύονται ή θα εκμεταλλευτούν εταιρείες των ΗΠΑ.

Εκλογές;

Η πρόεδρος Ροντρίγκες κυβερνά υπό πίεση του αμερικανού ομολόγου της Τραμπ, ο οποίος έκρινε χθες πως η Βενεζουέλα δεν είναι «έτοιμη ακόμη» να οργανώσει εκλογές.

«Θα υπάρξει εκλογική διαδικασία, αλλά μόνο όταν η Βενεζουέλα θα είναι έτοιμη», είπε από την πλευρά της η υπηρεσιακή αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα διεξήγαγαν τον περασμένο μήνα κύκλο διαλόγου, όπως ήθελε η Ουάσιγκτον, ενόψει πολιτικής μετάβασης.

Νέα σειρά συνομιλιών των δυο πλευρών αναμένεται να διεξαχθεί σε περίπου δέκα ημέρες, είπε χθες στο Fox News ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ