Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν περίπου 1%, κλείνοντας στα 95,63 δολάρια το βαρέλι.

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχές στις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν περίπου 1%, κλείνοντας στα 95,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε επίσης άνοδο σχεδόν 1%, στα 91,01 δολάρια το βαρέλι.

Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η άνοδος ακολούθησε νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με στόχους μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές, δυνατότητες ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε μέσω κρατικών μέσων ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αύξηση 9% μέσα στην εβδομάδα

Περισσότερα από 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά τη Δευτέρα, επίπεδο-ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, από το Ορμούζ διακινούνταν περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως.

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Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 9% μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν εκ νέου στις τιμές τον κίνδυνο προβλημάτων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.