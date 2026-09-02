Η συνεργασία αυτή αντανακλά την όλο και πιο στενή στρατιωτική σχέση μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει πως η Ρωσία βοηθά μυστικά το Ιράν στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων cruise, στο πλαίσιο ενός απόρρητου προγράμματος με στόχο να αποκτήσει η Τεχεράνη τη δυνατότητα να απειλεί αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά πλοία στη Δυτική Ασία

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία C430L, ξεκίνησε το 2023 με συμμετοχή ορισμένων από τους πλέον έμπειρους Ρώσους ειδικούς και εστίασε στο να βοηθήσει το Ιράν να αναπτύξει ένα σύστημα προώθησης ramjet, ικανό να προσδίδει σε πυραύλους cruise ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου. Τέτοιου είδους όπλα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν από τα συστήματα αεράμυνας, λόγω του συνδυασμού υψηλής ταχύτητας και πτήσης σε χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με τους FT, στο εν λόγω πρόγραμμα εμπλέκονται η ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport και η κατασκευάστρια εταιρεία πυραύλων NPO Mashinostroyenia.

Μεταξύ των μηχανικών που πραγματοποίησαν αυτά τα ταξίδια ήταν ο Alexander Dergachev, αρχισχεδιαστής ναυτικών πυραύλων και συστημάτων πυραύλων cruise, ο Alexander Chebakov, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού αεροπροωθούμενων συστημάτων της NPO Mashinostroyenia και ειδικός στην υπερηχητική προώθηση ramjet για πυραύλους cruise, καθώς και ο Yuri Prokhorchuk, επικεφαλής του τμήματος αεροδυναμικής και βαλλιστικής.

Η έρευνα των Financial Times βασίστηκε σε διαρροές ρωσικής αλληλογραφίας, ταξιδιωτικά έγγραφα και αναλύσεις στρατιωτικών πατεντών. Το υλικό αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για τη συνεργασία βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από την υπογραφή της επίσημης συμφωνίας τον Νοέμβριο του 2023, ενώ το πρόγραμμα σημείωσε μια σημαντική καμπή πέρα από τις συμβατικές μεταφορές όπλων, καθώς περιλάμβανε τη μεταφορά κρίσιμης τεχνογνωσίας.

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Ο κρίσιμος ρόλος της ρωσικής τεχνογνωσίας

Όπως διευκρινίζεται, η ρωσική συνδρομή επικεντρώθηκε στο να βοηθήσει το Ιράν να ξεπεράσει τα τεχνικά εμπόδια για τη μετατροπή της τεχνολογίας αυτής σε ένα αποτελεσματικό πυραυλικό σύστημα.

Το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση αυτής της τεχνολογίας εδώ και χρόνια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί σε δοκιμές πρωτοτύπων ramjet τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε επισκεφθεί εγκαταστάσεις ανάπτυξης πυραύλων που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη τεχνολογία ήδη από το 2019.

Σύμφωνα με τους Financial Times, Ρώσοι μηχανικοί ανέλυσαν δεδομένα από ιρανικές δοκιμαστικές πτήσεις και παρείχαν τεχνική υποστήριξη όσο η Τεχεράνη εργαζόταν πάνω στο σύστημα προώθησης.

«Ο κόσμος συχνά θεωρεί τη μεταφορά τεχνολογίας αποκλειστικά ως αποστολή σχεδίων, εξαρτημάτων ή ολόκληρων πυραύλων», δήλωσε στους FT ο Fabian Hinz, ειδικός στους ιρανικούς πυραύλους και ανώτερος αναλυτής στη Conflict Armament Research, έναν οργανισμό εντοπισμού όπλων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. «Όμως το να στέλνεις έναν μηχανικό 60 ετών να ταξιδέψει εκεί και να λύσει προβλήματα αξιοποιώντας την εμπειρία του, έχει τεράστια αξία».

Στρατηγική ανταλλαγή Μόσχας-Τεχεράνης

Αναλυτές υποστηρίζουν πως η συνεργασία αυτή αντανακλά την όλο και πιο στενή στρατιωτική σχέση Μόσχας και Τεχεράνης. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ενώ οι δύο χώρες έχουν διευρύνει τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η συλλογή πληροφοριών και η στρατιωτική τεχνολογία.

Το πυραυλικό αυτό πρόγραμμα ενδέχεται να αποτελεί μία ακόμη μορφή στρατηγικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη θέση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις κυρώσεις που προέκυψαν, τονίζοντας ότι μαζί, Μόσχα και Τεχεράνη, μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που αποκάλεσε «μονομερή πολιτική» των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν ανέφερε στον Πεζεσκιάν ότι η Μόσχα στέκεται αλληλέγγυα στον ιρανικό λαό στον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις, παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον.

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια - όπως έχουμε συζητήσει - και σας προμηθεύουμε με βασικά αγαθά», δήλωσε ο Πούτιν.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post, news18