Τα συστήματα Patriot αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η παρατεταμένη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν έχει αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες στο αμερικανικό αμυντικό επιτελείο για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον θα μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα νέες απειλές από μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αναφέρει το aljazeera, η μεγάλη κατανάλωση όπλων και πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει περιορίσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα, δημιουργώντας προβληματισμό για τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ σε άλλα μέτωπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των συστημάτων αεράμυνας. Αμερικανικά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot, καθώς και άλλων κρίσιμων πυρομαχικών, έχουν μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα αποθέματα των ΗΠΑ στην Ευρώπη για ορισμένα από αυτά τα όπλα έχουν φτάσει σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται «πέραν της κρίσιμης σημασίας».

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη. Τα συστήματα Patriot αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, ενώ οι περιορισμοί στα διαθέσιμα αποθέματα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Ουάσινγκτον να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, το ζήτημα αφορά και την Ασία. Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης στον Ινδο-Ειρηνικό, ιδιαίτερα σε ένα σενάριο που θα απαιτούσε την ταχεία ενίσχυση της άμυνας της Ταϊβάν ή άλλων συμμάχων απέναντι στην Κίνα.

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Η ανησυχία δεν αφορά μόνο την ποσότητα των όπλων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωσή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραγωγή νέων πυρομαχικών και η αποκατάσταση των αποθεμάτων μπορεί να χρειαστούν χρόνια. Αντίστοιχα, η αναπλήρωση ορισμένων συστημάτων που έχουν διατεθεί από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Γερμανία δεν αναμένεται να είναι άμεση.

Η πίεση έχει ήδη γίνει αισθητή και στις παραδόσεις όπλων προς άλλους συμμάχους, ενώ η ανάγκη διατήρησης επαρκών αποθεμάτων αεράμυνας περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές της Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, αναλύσεις για την κατάσταση των βασικών αμερικανικών πυραυλικών αποθεμάτων επισημαίνουν ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως την ικανότητα των ΗΠΑ να είναι ταυτόχρονα προετοιμασμένες για περισσότερα από ένα μεγάλης κλίμακας μέτωπα.

Έτσι, ο πόλεμος στο Ιράν έχει μετατραπεί σε δοκιμασία όχι μόνο για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού, αλλά και για τη συνολική στρατηγική αξιοπιστία της Ουάσινγκτον. Η ικανότητα αποτροπής απέναντι σε Κίνα και Ρωσία εξαρτάται όχι μόνο από την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ, αλλά και από το αν υπάρχουν διαθέσιμα όπλα σε επαρκείς ποσότητες και αν μπορούν να αναπληρωθούν εγκαίρως.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν σταματά με τον περιορισμό ή τον τερματισμό των άμεσων επιθέσεων ΗΠΑ και Ιράν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων, τόσο περισσότερο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η Ουάσινγκτον μπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στις δεσμεύσεις της στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία.