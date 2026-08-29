Μόνο τον Αύγουστο, μέχρι τις 23 του μήνα, οι διακινούμενοι επιβάτες έφτασαν τα 1,38 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 3,1%.

Με ρεκόρ επιβατών ξεκίνησε ο Αύγουστος στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς την 1η Αυγούστου 2026 διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία ημέρα. Μία ημέρα αργότερα, στις 2 Αυγούστου, το αεροδρόμιο κατέγραψε νέο ρεκόρ, αυτή τη φορά στις κινήσεις αεροσκαφών, με 406 αφίξεις- αναχωρήσεις.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, ανέφερε ότι τα δύο διαδοχικά ρεκόρ αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, την ένταση της φετινής δυναμικής του Αεροδρομίου Ηρακλείου, όπου μέχρι και τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση είχε φτάσει τα 6,81 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 4,6%, ενώ οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 2,88 εκατομμύρια, με άνοδο 5,1%.

Μόνο τον Αύγουστο, μέχρι τις 23 του μήνα, οι διακινούμενοι επιβάτες έφτασαν τα 1,38 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 3,1%, ενώ οι πτήσεις ανήλθαν σε 8.413, επίσης αυξημένες κατά 3,1%. Οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τις 72.790 (+4,9%) και οι αφίξεις εξωτερικού τις 615.656 (+3,6%).

«Όταν μιλάμε για τέτοια ποσοστά τον Αύγουστο, αντιλαμβάνεστε ότι μεταφράζονται σε πολύ μεγάλους απόλυτους αριθμούς», σημείωσε ο κ. Ουρανός που ούτε λίγο ούτε πολύ, εξήγησε ότι οι αριθμοί «δείχνουν» ότι το 2026, θα καταγραφεί νέο ρεκόρ σε ό,τι αφορά στους διακινούμενους επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2025, το «Νίκος Καζαντζάκης» πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών, φτάνοντας τα 10.033.151, ενώ φέτος η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι σήμερα δείχνει ότι το ιστορικό αυτό όριο όχι μόνο μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά η επίδοση του αεροδρομίου μπορεί να ανέβει ακόμη ψηλότερα.

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«Στην πράξη φάνηκε ότι η δυναμική μας παρέμεινε ισχυρή. Παρά τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, τα νούμερά μας είναι αυξημένα ακόμη και σε σχέση με το 2025. Να θυμίσω ότι το 2025 ήταν μια χρονιά-σταθμός για το αεροδρόμιό μας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεπέρασε το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών. Φέτος, όλα δείχνουν ότι θα κλείσουμε ακόμα υψηλότερα», είπε ο κ. Ουρανός.

Η νέα επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε ένα αεροδρόμιο που, παρά τον τεράστιο όγκο κίνησης, εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικούς περιορισμούς στις υποδομές του.

«Είναι αλήθεια ότι ως ένα, κατά κύριο λόγο, εποχιακό αεροδρόμιο, η πίεση αυξάνεται παράλληλα με την επιβατική κίνηση. Οι υποδομές και οι εργαζόμενοί μας δοκιμάζονται σκληρά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε το αεροδρόμιο λειτουργεί στα όριά του. Παρά τις δεδομένες δυσκολίες, το αεροδρόμιο υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια την αποστολή του, στηρίζοντας έμπρακτα τον τουρισμό και την τοπική οικονομία», τόνισε ο αερολιμενάρχης του «Νίκος Καζαντζάκης», εξηγώντας ότι το στοίχημα πλέον , δεν αφορά μόνο στον Αύγουστο, καθώς οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της σεζόν είναι θετικές. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος παραμένουν παραδοσιακά ισχυροί μήνες, με την κίνηση να φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα, ότι θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

«Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με υψηλά νούμερα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ κλείνει σταδιακά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Εκτιμώ ότι και φέτος οι μήνες αυτοί θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα. Το εξαιρετικό κλίμα της Κρήτης αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο», εκτίμησε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο οποίος σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό, τόνισε ότι η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή με 780.809 επιβάτες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 483.998 και η Γαλλία με 310.171. Έπονται η Πολωνία (169.434), η Ολλανδία (149.953), το Ισραήλ (137.792) και η Ιταλία (131.912).

«Οι εθνικότητες που παραδοσιακά προτιμούν το Ηράκλειο παραμένουν σταθερές στην πρώτη επτάδα», διευκρίνισε, προσθέτοντας, ωστόσο, πως καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις ή και μειώσεις από διαφορετικές περιοχές.

«Η πιο αξιοσημείωτη αύξηση αφορά στους επιβάτες από το Ισραήλ, η οποία ξεπερνά το 20%, παρά το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες της σεζόν δεν είχαμε πτήσεις λόγω του πολέμου. Στις χαμηλότερες θέσεις, έχουμε εντυπωσιακές μεταβολές. Η Κύπρος κατέγραψε εκρηκτική αύξηση 172% (16.933 αφιχθέντες έναντι 6.223) και η Τουρκία 72% (14.256 έναντι 8.272), κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά οι πτήσεις της χειμερινής περιόδου. Επίσης, η Λιθουανία ανέβηκε κατά 42% (39.465 έναντι 27.807) και η Αυστρία κατά 12,6% (89.237 έναντι 79.221). Στον αντίποδα, οι πιο χαρακτηριστικές μειώσεις εντοπίζονται στη Σερβία κατά 50% (6.961 έναντι 13.965) και στο Βέλγιο κατά 14% (77.745 έναντι 90.564)».

Η σημερινή εικόνα, πάντως, δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς ήδη από τον χειμώνα είχαν διαμορφωθεί οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την καλοκαιρινή περίοδο.

«Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολύ καλούς οιωνούς. Οι πτήσεις εξωτερικού που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα κατάφεραν να ανεβάσουν σημαντικά την κίνηση, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους χαμηλής κίνησης των προηγούμενων ετών. Επιπλέον, τα αιτήματα για slots, καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάναμε από τις αεροπορικές εταιρείες για την καλοκαιρινή περίοδο, ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης, ο οποίος σημείωσε πως ήταν σημαντική και η ενίσχυση του δικτύου εσωτερικού, καθώς πέρα από τις παραδοσιακές συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, προστέθηκαν απευθείας πτήσεις προς Κέρκυρα, Νάξο, Σαντορίνη, Πάρο, Σύρο, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Κω, Μύκονο και Βόλο.

Το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» καλείται πλέον να συνεχίσει να σηκώνει το βάρος αυτής της αυξανόμενης κίνησης , μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

«Στόχος όλων των εργαζομένων είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το μέγιστο τα επόμενα χρόνια, μέχρι και την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σχεδιάζοντας και υλοποιώντας όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και βελτιώσεις που απαιτούνται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μας», υπογράμμισε καταλήγοντας , ο κ. Ουρανός.