Όπως ήταν αναμενόμενο, η μεγαλύτερη κινητικότητα στα αεροδρόμια καταγράφηκε κατά τους θερινούς μήνες, όταν ενισχύεται σημαντικά και η τουριστική ζήτηση.

Στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία επέστρεψε ουσιαστικά η αεροπορική κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6,9 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 6,7 εκατομμύρια πτήσεις. Η ανοδική πορεία της αεροπορικής δραστηριότητας συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 2021 και πλέον η κίνηση έχει προσεγγίσει πλήρως τα προ πανδημίας επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 7 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας αφορούσε τις μη προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πτήσεις τσάρτερ και άλλες ειδικές πτήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχούσε στο 8,5% του συνόλου των πτήσεων κατά τη διάρκεια του 2025.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφηκε κατά τους θερινούς μήνες, όταν ενισχύεται σημαντικά και η τουριστική ζήτηση. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 648.707 πτήσεις, με τις μη προγραμματισμένες να αποτελούν το 11,2% του συνόλου. Τον Ιούλιο οι πτήσεις αυξήθηκαν στις 690.855 και το αντίστοιχο ποσοστό έφθασε στο 12,3%, ενώ τον Αύγουστο καταγράφηκε η υψηλότερη συνολική επίδοση, με 693.046 πτήσεις, εκ των οποίων το 11,4% ήταν μη προγραμματισμένες.

Η λίστα με τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια

Σε επίπεδο αεροδρομίων, την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον αριθμό των εμπορικών πτήσεων κατέλαβε το Schiphol του Άμστερνταμ. Το ολλανδικό αεροδρόμιο κατέγραψε περίπου 488.000 προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες πτήσεις μέσα στο 2025. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού με 476.000 πτήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με 457.000 πτήσεις.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την Αθήνα. Μεταξύ των δέκα αεροδρομίων της ΕΕ με τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών πτήσεων, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μη προγραμματισμένων πτήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε στο 5,2%. Ακολούθησε το Adolfo Suárez Madrid-Barajas της Μαδρίτης, όπου οι μη προγραμματισμένες πτήσεις αντιστοιχούσαν στο 4,8% του συνόλου, και το αεροδρόμιο Kastrup της Κοπεγχάγης με ποσοστό 4,1%.