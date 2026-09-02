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Φαίνεται πως κλειδώνει σύντομη κακοκαιρία αύριο καθώς, αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή.

Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού, καθώς η αστάθεια επιστρέφει και φέρνει μαζί της μπόρες και καταιγίδες, αρχικά στη Μακεδονία και στη συνέχεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η σύντομη αυτή κακοκαιρία σύμφωνα τόσο με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη όσο και με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, αναμένεται να έχει κατά τόπους έντονη ραγδαιότητα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Όλγας Παπαβγουλή, τα φαινόμενα σταδιακά θα κινηθούν νοτιότερα, φτάνοντας μέχρι και την Πελοπόννησο.

Έντονα φαινόμενα με μπουρίνια και χαλάζι

Η Πέμπτη θα είναι ημέρα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καταιγίδες κατά τόπους αναμένεται να έχουν ένταση. Δεν αποκλείονται μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τα φαινόμενα θα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ραγδαιότητα.

Οι ισχυρές βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, γι' αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά την εκδήλωση των καταιγίδων.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, με τις μπόρες να περιορίζονται από το μεσημέρι και μετά.

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Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο όσο και στον ηπειρωτικό κορμό, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Στην Αττική, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις θερμοκρασίες, με τον καιρό να διατηρείται σε πιο ήπια επίπεδα.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή, σηματοδοτώντας μια σταδιακή επιστροφή σε πιο ζεστές καιρικές συνθήκες.

«Φαινόμενα με ένταση»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο Πέμπτη, θα είναι μία ημέρα άστατων καιρικών συνθηκών και κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα ξεκινήσουν να εξαπλώνονται τις απογευματινές ώρες, νοτιότερα και ανατολικότερα.

Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν ένταση.

Αύριο επιμένουν οι περισσότερες μπόρες και καταιγίδες. Από την Παρασκευή η αστάθεια μας αποχαιρετάει περιορίζεται σε βουνά και παραδίδει τη σκυτάλη σε ενισχυμένα μελτέμια, με έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αυξημένος κίνδυνος πυρακγιάς μέχρι και την Κυριακή και από Δευτέρα υποχωρούν τα μελτέμια και μας έρχεται ένα θερμό κύμα, το οποίο θα ανεβάσει τον υδράργυρο (37 βαθμούς Κελσίου).

Επομένως και η άλλη εβδομάδα θα κυλήσει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

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