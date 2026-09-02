Μάχη για τη ζωή του δίνει 2χρονο αγόρι μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγόρι δύο ετών, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τετάρτης, μετά από πτώση από μπαλκόνι κατοικίας στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων, έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, όπου το 2χρονο αγόρι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη σύμφωνα με το zarpanews.gr. Tο περιστατικό σημειώθηκε στην κατοικία της οικογένειας στην περιοχή Λενικά.