Από τον έλεγχο της Αρχής εντοπίστηκε νέα υπόθεση απάτης, με διαφορά μόλις λίγων ημερών από την προηγούμενη και με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση απάτης, με άγνωστους δράστες να φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο της Αρχής εντοπίστηκε νέα υπόθεση απάτης, με διαφορά μόλις λίγων ημερών από την προηγούμενη και με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη περίπτωση, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι περίπου 500.000 ευρώ κατατέθηκαν στους ίδιους λογαριασμούς, αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες.

Άμεση κινητοποίηση της Αρχής

Η Αρχή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινητοποιήθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα στην πρώτη υπόθεση να έχει ήδη ανακτηθεί περίπου το ήμισυ των χρημάτων που είχαν υπεξαιρεθεί.

Παράλληλα, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία και στη δεύτερη υπόθεση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να ακολουθήσουν τα ίχνη των χρημάτων και να εντοπίσουν τους δράστες.

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Στην πρώτη περίπτωση, αρχικά διαπιστώθηκε ότι συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Τα ποσά κάθε συναλλαγής ήταν σχετικά μικρά, πρακτική που παραπέμπει σε κατακερματισμό ή κατάτμηση χρηματικών ποσών, γνωστή διεθνώς ως «smurfing».

Τα ίχνη των χρημάτων οδηγούν στο εξωτερικό

Από την έρευνα της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν από τους αρχικούς «απατηλούς» λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς, άγνωστων μέχρι στιγμής δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η επικοινωνία της Αρχής με αντίστοιχες συνεργαζόμενες υπηρεσίες άλλων χωρών είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων της συγκεκριμένης απάτης.

Η έρευνα, ωστόσο, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Στον εισαγγελέα ο φάκελος

Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα για το εάν υπάρχουν κοινά πρόσωπα στις δύο υποθέσεις, καθώς τα κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων αρχών.