Με μια μεγάλη συγκέντρωση στην καρδιά του Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ θέλει να μετατρέψει την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη σε επίδειξη πολιτικής και οργανωτικής δύναμης.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να ζήσει αύριο, Πέμπτη (19:30), ανήμερα των «γενεθλίων» του ΠΑΣΟΚ, μέρες… ’81. Πράσινες σημαίες, κόρνες, αυτοκίνητα σε κομβόι και στελέχη του κόμματος σε πόλεις και χωριά συνθέτουν από τη Δευτέρα (31/8) ένα σκηνικό που για τους παλαιότερους ξυπνά μνήμες από άλλες εποχές της παράταξης.

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να γιορτάσει φέτος το ΠΑΣΟΚ τη συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 στην Κρήτη μόνο τυχαία δεν είναι. Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να ανανεώσει τους δεσμούς της με ένα από τα ιστορικά προπύργια της παράταξης και, ταυτόχρονα, να στείλει το μήνυμα της πολιτικής αντεπίθεσης ενόψει της νέας πολιτικής περιόδου, που ξεκινά ουσιαστικά από τη ΔΕΘ.

Βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και κομματικά στελέχη έχουν κυριολεκτικά «αλωνίσει» και τους τέσσερις νομούς του νησιού, με περιοδείες σε αγορές, καταστήματα, νοσοκομεία, χωριά και συνεταιρισμούς, αλλά και συναντήσεις με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς.

Το κλίμα, πάντως, δεν περιορίζεται στις τυπικές κομματικές περιοδείες. Στο Ηράκλειο οι πράσινες σημαίες έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους, ενώ το κομβόι που κινήθηκε στα χωριά γύρω από την πόλη, με κόρνες, σημαίες και αυτοκίνητα σε φάλαγγα, παρέπεμπε ευθέως στις παλιές προεκλογικές εκστρατείες του ΠΑΣΟΚ.

{https://www.youtube.com/watch?v=MqkV0lPVlkU}

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Όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικά την προθέρμανση για την Πέμπτη. Η κορύφωση του τετραήμερου θα γίνει στις 19:30 στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, με κεντρικό σύνθημα «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης».

Στη Χαριλάου Τρικούπη ποντάρουν πολλά στην εικόνα της συγκέντρωσης και επιδιώκουν μαζική παρουσία στην πλατεία Ελευθερίας, με κόσμο, πράσινες σημαίες και κόρνες να συνθέτουν το σκηνικό. Άλλωστε, το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψουν από την Κρήτη δεν αφορά μόνο την επέτειο. Θέλουν η 3η Σεπτέμβρη να λειτουργήσει ως πραγματικό «ξεκίνημα νίκης» και ως αφετηρία της πολιτικής και οργανωτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ για το φθινόπωρο.

Η εκδήλωση θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη.

Δωρεάν λεωφορεία από τα Χανιά και Ρέθυμνο

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής καλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων της παράταξης από ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να τιμήσουν την ιστορική διαδρομή της και να στείλουν ισχυρό πολιτικό μήνυμα.

Για τη δωρεάν μετάβαση των ενδιαφερομένων από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο Ηράκλειο και την επιστροφή τους έχουν προγραμματιστεί δύο λεωφορεία.

Το πρώτο θα αναχωρήσει από την Κίσαμο, πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις σε Κολυμπάρι, Ταυρωνίτη, Γεράνι, Σταλό και στον κόμβο Γαλατά. Το δεύτερο θα ξεκινήσει από το ΚΤΕΛ Χανίων και θα κάνει στάσεις στην πόλη, στη Σούδα και σε περιοχές του Αποκόρωνα.

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Αντίστοιχα, λεωφορεία θα ξεκινήσουν και από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο για την εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας, όπως έκανε γνωστό η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου.

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Δείπνο Ανδρουλάκη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Περιφερειάρχη και Δημάρχους

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 19:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη ενόψει του εορτασμού της 3ης Σεπτέμβρη (Ψυχρό Λασιθίου - εστιατόριο «Χάλαβρο»).

«Οργώνουν» την Κρήτη τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ

Για τρίτη ημέρα σήμερα, τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα «οργώσουν» το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο.

Στο Ηράκλειο, κλιμάκιο με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Στέφανο Παραστατίδη, τον Παύλο Χρηστίδη, την Ελένη Βατσινά, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και την Όλγα Μαρκογιαννάκη θα επισκεφθεί στις 10:00 την αγορά και τα τοπικά καταστήματα του Ατσαλένιου. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο και το ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ και του Πολυτεχνείου, ενώ στις 14:30 θα ακολουθήσει συνάντηση με διευθυντές Εκπαίδευσης και Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο Ρέθυμνο, το κλιμάκιο με την Ευαγγελία Λιακούλη, τον Μανόλη Χνάρη, τον Χρήστο Κακλαμάνη και τον Μανώλη Βελεγράκη θα συμμετάσχει στις 11:00 σε σύσκεψη για θέματα Δικαιοσύνης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, ενώ στις 13:00 θα επισκεφθεί τα γραφεία του παραρτήματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Στον Άγιο Νικόλαο, το κλιμάκιο με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Δημήτρη Μάντζο, την Κατερίνα Σπυριδάκη, τον Ηρακλή Δρούλια, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και τη Μάρα Κουκουδάκη θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην πόλη, ενώ στις 11:30 θα συναντηθεί με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τις Διευθύνσεις της Αντιπεριφέρειας, στην αίθουσα Στρατάκη.

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