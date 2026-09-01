Οι παραγωγοί υπέβαλαν το 2019-2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ ψευδείς δηλώσεις που τους εμφάνιζαν μισθωτές εκτάσεων από ιδιώτες, στην πλειοψηφία τους σε νησιωτικές περιοχές, όπως σε Κάλυμνο, Άνδρο, Κάσο κ.α, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως, ενισχύσεις.

Να κηρυχθούν ένοχοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι 22 κατηγορούμενοι, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, σε υπόθεση είσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω απάτης με δηλώσεις ψευδών στοιχείων για εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ζήτησε ο Εισαγγελέας της Έδρας, εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης.

Σύμφωνα με την δικογραφία, που αφορά ανά περίπτωση τις κατηγορίες της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις και της συνέργειας σε αυτή, οι παραγωγοί υπέβαλαν το 2019-2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ ψευδείς δηλώσεις που τους εμφάνιζαν μισθωτές εκτάσεων από ιδιώτες, στην πλειοψηφία τους σε νησιωτικές περιοχές, όπως σε Κάλυμνο, Άνδρο, Κάσο κ.α, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως, ενισχύσεις.

Πολλές από τις επίμαχες εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο, άλλες δεν είχαν ποτέ δηλωθεί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, ενώ τα υποτιθέμενα ετήσια μισθώματα που εμφανίζονται στις υπό δικαστική κρίση δηλώσεις, είναι σε εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα.

Κατά τον κ. Μουζάκη οι κατηγορούμενοι, 16 παραγωγοί καθώς και οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες των επίμαχων εκτάσεων, «υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κριθούν ένοχοι, όπως κατηγορούνται, όλοι οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας πως έχει αποδειχθεί πλήρως η ενοχή τους.

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Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις δικηγόρων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ