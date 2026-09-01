«Πλήθος προϊόντων σημείωσαν σημαντικές ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα τώρα που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, οι μειώσεις στις τιμές να αντιστοιχούν σε τιμές υψηλότερες από τις αρχές Ιουλίου», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, το επίπεδο τιμών αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με τον περασμένο Αύγουστο, που σημαίνει ότι οι τιμές στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν ακόμα μία φορά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στον απόηχο των στοιχείων της Eurostat.

«Ούτε τα ευχολόγια, ούτε οι πλατφόρμες, ούτε οι «συμφωνίες» μπορούν να σταματήσουν την αφαίμαξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και την ταυτόχρονη άνοδο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Μείωση των Τιμών που εγκαινίασε χτες η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε προαναγγελθεί από αρχές Ιουλίου. Από τότε μέχρι σήμερα πλήθος προϊόντων σημείωσαν σημαντικές ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα τώρα που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, οι μειώσεις στις τιμές να αντιστοιχούν σε τιμές υψηλότερες από τις αρχές Ιουλίου!», αναφέρει και προσθέτει:

«Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της κυβερνητικής κοροϊδίας και της επιχειρηματικής απληστίας, τότε τί ακριβώς είναι;

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των καυσίμων κίνησης για κάποιο λόγο που κανείς υπεύθυνος δεν μπορεί να εξηγήσει με σοβαρά επιχειρήματα, έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ούτε η γεωπολιτική, ούτε οι χρηματιστηριακές τιμές του πετρελαίου, ούτε τίποτα δεν μπορεί εξηγήσει γιατί ξαφνικά πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη στην Αθήνα, την 12η πιο ακριβή βενζίνη από ανάμεσα σε 150 χώρες του κόσμου!

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Αύξηση των τιμών σημαίνει μείωση αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και αύξηση κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις, ο ορισμός δηλαδή της ταξικής αναδιανομής του εισοδήματος. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να βασίζεται σε δημόσιες σχέσεις και κυβερνητικές ικεσίες προς τους επιχειρηματίες. Είναι στοιχειώδες ζήτημα πολιτικής βούλησης και διάθεσης σύγκρουσης με αυτούς που προκαλούν την ακρίβεια.

Για αυτό χρειάζεται ισχυρή Αριστερά στην κοινωνία, τα σωματεία και τη Βουλή.

Για όλους αυτούς τους λόγους θα είμαστε το Σάββατο το απόγευμα στην πορεία των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ».