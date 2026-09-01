Τι ορίζει το πρωτόκολλο για την διαδικασία επίδειξης των γραπτών των Πανελληνίων 2026.

Μεχρι και τα τέλη Σεπτεμβίου ήτοι την Τετάρτη 30 του μήνα έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 να εκκινήσουν τη προβλεπομένη διαδικασία για να δουν αναλυτικά τα γραπτά τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Μέσα σε αυτή την προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου ανακοινώθηκαν οι βαθμοί τους.

Πότε και πώς θα δουν τα γραπτά τους για τις Πανελλήνιες 2026

Η επίδειξη των γραπτών για τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικότητας, τις Ξένες Γλώσσες, καθώς και για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2026. Η διαδικασία θα γίνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Διεύθυνση, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Η επίδειξη γίνεται στον ίδιο τον υποψήφιο, ενώ μπορεί να παρίσταται και γονέας ή κηδεμόνας, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.

Πόσο κοστίζει η διαδικασία

Μαζί με την αίτηση απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Το κόστος είναι:

50 ευρώ για την επίδειξη έως και 3 γραπτών δοκιμίων

80 ευρώ για την επίδειξη περισσότερων από 3 γραπτών δοκιμίων

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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του γραπτού τους μέσω επίδειξης σε φωτοτυπία. Ωστόσο, δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους τη φωτοτυπία ή μέρος του γραπτού. Παράλληλα, απαγορεύεται οποιαδήποτε καταγραφή της εικόνας του γραπτού, είτε με φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο είτε με βιντεοσκόπηση.

Τι ισχύει για Ελεύθερο, Γραμμικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Για τα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», καθώς και για το «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, η επίδειξη των γραπτών δεν πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα συγκεκριμένα γραπτά σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι.

Χωρίς παράβολο η επίδειξη των αποκομμάτων

Ξεχωριστή είναι η διαδικασία για τα αποκόμματα των τετραδίων. Μέσα στον Σεπτέμβριο, κάθε Λύκειο καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να τα δουν, προκειμένου να ενημερωθούν για την αναλυτική βαθμολογία τους. Για την επίδειξη των αποκομμάτων δεν απαιτείται παράβολο. Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου. Και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση ή η παραλαβή φωτοτυπίας του αποκόμματος.