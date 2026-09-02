Μετά το MEGA News 104.6 από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται και στον ΑΝΤ1 για το λανσάρισμα ενημερωτικού ραδιοφώνου υπό τον Βασίλη Χιώτη.

Και ξαφνικά αρχίζει να παρατηρείται συνωστισμός στα ερτζιανά. Μετά την προχθεσινή πρεμιέρα του MEGA News 104.6 από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται και στον ΑΝΤ1 για το λανσάρισμα ενημερωτικού ραδιοφώνου.

Το εγχείρημα μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης που πρόσφατα «μετακόμισε» στον ΑΝΤ1 από τον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος του Θοδωρή Κυριακού έχει τη συχνότητα του μουσικού ραδιοφώνου easy 97,2, ο οποίος αποτελεί τη μετεξέλιξη του πάλαι ποτέ κραταιού ΑΝΤ1 Radio.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο σίγουρο είναι πως η δυναμική είσοδος του MEGA News 104,6 και ενδεχόμενο «μπάσιμο» και του ΑΝΤ1 στα ερτζιανά θα εντείνουν τον ανταγωνισμό στη ραδιοφωνική ενημέρωση αλλά και τη διαφημιστική πίτα…

Ν.Α.