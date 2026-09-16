Η Goldman Sachs ανέφερε σε έκθεσή της ότι οι επιθέσεις συνιστούν σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης και αυξάνουν την πιθανότητα επαλήθευσης του ανοδικού σεναρίου της τράπεζας, βάσει του οποίου η τιμή του Μπρεντ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο την Τετάρτη, καθώς η Σαουδική Αραβία ακύρωσε μέρος των προγραμματισμένων εξαγωγών της, μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανάγκασαν τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου της χώρας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύεται κατά 4,4% στα 105,83 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαΐου. Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ, καταγράφει άνοδο 2,9% στα 108,75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 20% μέσα στον μήνα, καθώς η απότομη κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με εμπορικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου που είχαν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο ακυρώνονται.

Οι σαουδαραβικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης ως «προληπτικό μέτρο», χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει μέχρι στιγμής εκτίμηση για το μέγεθος των ζημιών ή για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την επαναλειτουργία του. Το Ριάντ διέκοψε τη λειτουργία της συγκεκριμένης πετρελαϊκής αρτηρίας μετά τις ζημιές που υπέστη την περασμένη εβδομάδα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία εξαπολύθηκε από το Ιράκ.

Ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει ο αγωγός να επαναλειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «σύντομη και προσωρινή διακοπή».

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Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί το τελευταίο διάστημα τον συγκεκριμένο αγωγό για να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 7 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των διεθνών τιμών. Η Goldman Sachs ανέφερε σε έκθεσή της ότι οι επιθέσεις συνιστούν σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης και αυξάνουν την πιθανότητα επαλήθευσης του ανοδικού σεναρίου της τράπεζας, βάσει του οποίου η τιμή του Μπρεντ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, πρόσθετες πιέσεις στην προσφορά πετρελαίου καταγράφονται και στη Λιβύη, όπου η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία ανέστειλε τη λειτουργία δύο πετρελαϊκών κοιτασμάτων και ενός αντλιοστασίου εν μέσω διαδηλώσεων.