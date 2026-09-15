Από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε και βροχές, που δεν αποκλείεται εκεί τις πρώτες βραδινές ώρες να αποκτήσουν πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα.

Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τμήματα της χώρας και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα. Κατά την πρόγνωσή του στο Open, ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για ένα «πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο».

Ο κ. Μαρουσάκης μίλησε για ένα σύστημα το οποίο επηρεάζει τη χώρα μας, ακολουθώντας μια πορεία για να περάσει «από την Κρήτη και να δώσει επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας».

«Σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης, τις Κυκλάδες, ακόμα και στα Δωδεκάνησα. Το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί κοντά στην Πέμπτη και θα πάμε σε πιο ομαλές καταστάσεις», πρόσθεσε.

Ο μετεωρολόγος του Open συνέχισε λέγοντας ότι «το βαρομετρικό χαμηλό τα επόμενα δύο 24ωρα θα περάσει από τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας».

Όπως προειδοποίησε, το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο όγκο νερού, ικανό να προκαλέσει σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο κ. Μαρουσάκης επέστησε την προσοχή στις εξής περιοχές: στο κεντρικό και, κυρίως, στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

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Η προειδοποίηση Μαρουσάκη για την Αττική, σήμερα

Για την Αττική ο κ. Μαρουσάκης είπε: «Αν και δεν θα βρεθεί στην τροχιά μετατόπισης του βαρομετρικού χαμηλού, παρ' όλα αυτά σήμερα τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα έχει νεφοσκεπή ουράνιο θόλο. Άρα νεφελώδης ο καιρός. Από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε και βροχές, που δεν αποκλείεται εκεί τις πρώτες βραδινές ώρες να αποκτήσουν πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα. Μπορεί να δούμε για λίγο οι βροχές να γίνονται πιο ισχυρές και να γίνονται καταιγίδες. Αύριο βελτιώνεται ο καιρός».

«Προσοχή ίσως εκεί προς τις βραδινές ώρες να δούμε για λίγο έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων σε περιοχές της Αττικής» ανέφερε για σήμερα.

Τις επόμενες ημέρες, ο υδράργυρος, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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Αυτό το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να δώσει μεγάλο όγκο νερού, ικανό να δημιουργήσει σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια, γι'αυτό και χρειάζεται προσοχή και σήμερα αλλά και αύριο και μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, για κεντρικό, το νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου, τα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματά της, την Κρήτη, τις Κυκλάδες ακόμη και τα Δωδεκάνησα.

Αυξημένος ο κίνδυνος έως πολύ αυξημένος για πλημμυρικά επεισόδια για τις προηγούμενες γεωγραφικές εκτάσεις.

Οι άνεμοι κοντά σε αυτο το σύστημα κακοκαιρίας, χρειάζονται πολύ προσοχή, καθώς ενδέχεται να φθάνουν και τα επίπεδα θυέλλης.

Αύριο Τετάρτη, τα περισσότερα φαινόμενα τα περιμένουμε σε νότιο Ιόνιο, νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η Κρήτη βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο ενώ είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Την Πέμπτη, απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας και περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα οδηγηθούμε σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις, με την αστάθεια ωστόσο να επιμένει.

Τις επόμενες ημέρες από τα δυτικά θα μας προσεγγίσουν κάποια συστήματα κακοκαιρίας για να δώσουν άστατες καιρικές συνθήκες.