Βροχές και καταιγίδες στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας αναμένουμε σήμερα. Τα φαινόμενα θα απασχολήσουν μέχρι και την Πέμπτη, όπου σύμφωνα με την Α. Τυράσκη ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Σήμερα, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, έχουμε γενικά μία ημέρα με νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Όσο πιο νοτιοδυτικά πάμε τόσο πιο έντονες θα είναι οι νεφώσεις και εκεί περιμένουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.

Μιλάμε για βροχές και καταιγίδες, καθώς υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα φέρει φαινόμενα και στη χώρα μας.

Κάποια σποραδικά φαινόμενα αναμένονται και στην υπόλοιπη δυτική χώρα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να επηρεάζεται και η Κρήτη με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, κάποιες βροχές θα έχουμε και στις Κυκλάδες.

Στα ανατολικά θα έχουμε και εκεί κάποιες σποραδικές βροχές, χωρίς όμως μεγάλη ένταση.

Οι άνεμοι θα φθάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο πιο ασθενείς οι άνεμοι.

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Σήμερα δεν θα έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα. Η θερμοκρασία έχει πέσει και αργά το μεσημέρι θα φθάσει από 26 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, θα υπάρχει συννεφιά και μία πιθανότητα για ψιλόβροχο, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Οι άνεμοι θα φθάνουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε βροχές στα ανατολικότερα τμήματα του νομού. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Τις περισσότερες βροχοπτώσεις τις περιμένουμε στην Κρήτη, αλλά και τις καταιγίδες.

Βροχοπτώσεις περιμένουμε και στην περιοχή των Κυκλάδων, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ο καιρός θα αρχίσει να «ανοίγει» από το μεσημέρι - απόγευμα και μετά.

Η θερμοκρασία 25 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα. Στην αρχή της ημέρας θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα νοτιοανατολικά, δηλαδή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία μέσα στην ημέρα ο καιρός θα φτιάξει. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η Πέμπτη θα είναι μία ημέρα με ηλιοφάνεια και μια περιορισμένη αστάθεια τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Παρασκευή θα αρχίσουν να επικρατούν νοτιάδες στη δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε περισσότερη υγρασία και κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή θα φθάσουμε στους 32 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κάπως έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο.

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