Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, με το φθινόπωρο να μπαίνει για τα καλά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαρουσάκης.

Αλλάζει ο καιρός και αύριο θα γίνει αισθητή αυτή η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πάμε σε ένα πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μεταβολές, ενώ σε αρκετές περιοχές αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι επόμενες ημέρες θα φέρουν πιο φθινοπωρινές συνθήκες, σηματοδοτώντας την αλλαγή της εποχής.

Τις επόμενες ημέρες, ο υδράργυρος, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό, που θα περάσει γύρω από την Κρήτη και θα δώσει επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες, προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρα μας.

Τόσο σήμερα αλλά και αύριο χρειάζεται προσοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, στις Κυκλάδες, ακόμη και στα Δωδεκάνησα, για να εκτονωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας κοντά στην Πέμπτη και να πάμε και σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις.

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Αυτό το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να δώσει μεγάλο όγκο νερού, ικανό να δημιουργήσει σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια, γι'αυτό και χρειάζεται προσοχή και σήμερα αλλά και αύριο και μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, για κεντρικό, το νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου, τα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματά της, την Κρήτη, τις Κυκλάδες ακόμη και τα Δωδεκάνησα.

Αυξημένος ο κίνδυνος έως πολύ αυξημένος για πλημμυρικά επεισόδια για τις προηγούμενες γεωγραφικές εκτάσεις.

Οι άνεμοι κοντά σε αυτο το σύστημα κακοκαιρίας, χρειάζονται πολύ προσοχή, καθώς ενδέχεται να φθάνουν και τα επίπεδα θυέλλης.

Ο καιρός σήμερα

Οι βροχές ακόμη και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα θα είναι έντονες. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, παίρνει συνεχώς ενέργεια και υγρασία, με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει επικίνδυνη έντονη ενέργεια και πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας και να αφήσει πίσω του προβλήματα.

Στα νότια τμήματα της χώρας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο νότια - νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά.

Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και σήμερα και αύριο αλλά μέχρι και την Πέμπτη.

Προσοχή στο νότιο Ιονιο, τη θάλασσα Κυθήρων και γύρω γύρω από την Κρήτη, είναι αρκετά πιθανό οι άνεμοι να προσεγγίζουν τοπικά τα επίπεδα θυέλλης και να δημιουργήσουν προβλήματα. Στις υπόλοιπες εκτάσεις θα κυριαρχήσει ο βοριάς με τοπικά ισχυρή ένταση.

Οι θερμοκρασίες βρίσκονται σε πτώση, και τις μεσημβρινές ώρες δεν θα ξεπεράσουν τους 28 βαθμούς στα βόρεια τμήματα και κεντρικά τμήματα κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Αττική, αν και δεν θα βρεθεί στην τροχία μετατόπισης αυτού τού βαρομετρικού χαμηλού, τις περισσότερες ώρες της ημέρες θα έχουμε συννεφιές και από το μεσημέρι και στη συνέχεια, περιμένουμε βροχές, που δεν αποκλείεται τις βραδινές ώρες να αποκτήσουν και έντονο χαρακτήρα πρόσκαιρα. Μπορεί να δούμε τις βροχές να γίνονται έντονες και να συνοδεύονται και από καταιγίδες. Από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί. Ο υδράργυρος 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή λοιπόν, γιατί ίσως προς τις βραδινές ώρες να δούμε ένα έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι νεφελώδης, και κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, είναι δυνατόν να βγουν μπόρες και καταιγίδες, κοντά σε βουνά και ημιορεινές εκτάσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους χωρίς να προβληματίζουν και η θερμοκρασία κοντά στους 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, τα περισσότερα φαινόμενα τα περιμένουμε σε νότιο Ιόνιο, νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η Κρήτη βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο ενώ είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Την Πέμπτη, απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας και περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα οδηγηθούμε σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις, με την αστάθεια ωστόσο να επιμένει.

Τις επόμενες ημέρες από τα δυτικά θα μας προσεγγίσουν κάποια συστήματα κακοκαιρίας για να δώσουν άστατες καιρικές συνθήκες. Το θερμοκρασιακό ταβάνι θα είναι 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, θα κυριαρχήσει ο βοριάς με αυξημειώσεις προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους.

Το φθινόπωρο επομένως μας χτυπάει την πόρτα. Προσοχή γιατί οι θάλασσες έχουν εγκλωβίσει θερμότητα και τα πλημμυρικά επεισόδια εμφανίζουν πολύ αυξημένες πιθανότητες, να εμφανιστούν κυρίως για τη νότια χώρα.

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