Οι «δροσερές» στέγες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις εσωτερικές θερμοκρασίες ακόμη και σε κτίρια χωρίς κλιματισμό.

Στη Βόρεια και Δυτική Φιλαδέλφεια, οι στέγες περίπου 340 κατοικιών σπιτιών ηλικιωμένων με χαμηλά εισοδήματα βάφτηκαν λευκές το διάστημα 2001 με 2003. Δεν τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά, δεν εγκαταστάθηκαν «έξυπνοι» θερμοστάτες ούτε έγινε κάποια περίπλοκη ενεργειακή αναβάθμιση. Χρειάστηκε μόνο λίγη λευκή μπογιά.

Κι όμως, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για μια τόσο απλή και οικονομική παρέμβαση. Το πιλοτικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από την Philadelphia Energy Coordinating Agency (ECA), έδειξε ότι η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα στα υπνοδωμάτια του τελευταίου ορόφου, τα οποία δεν διέθεταν κλιματισμό, μειώθηκε κατά περίπου 1,1°C. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στη θερμοκρασία της επιφάνειας της στέγης και της οροφής, οι οποίες δέχονται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία, με τη θερμοκρασία να μειώνεται κατά 2,2-2,8°C.

Παράλληλα, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό σε κάθε κατοικία μειώθηκε κατά περίπου 560 κιλοβατώρες.

Για έναν ηλικιωμένο με χαμηλό εισόδημα, που ζει σε σπίτι το οποίο κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπεται σε «φούρνο», μια τέτοια εξοικονόμηση κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Πρόκειται για ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συγκρίσιμη με εκείνη που μπορεί να καταναλώσει ένα μέσο κλιματιστικό στη διάρκεια ενός ολόκληρου καλοκαιριού στις ΗΠΑ.

Πώς λειτουργούν οι λευκές στέγες

Η λογική πίσω από τις λεγόμενες «δροσερές» στέγες είναι εξαιρετικά απλή. Μια σκούρα στέγη απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμότητα. Αντίθετα, μια λευκή επιφάνεια αντανακλά μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας πίσω στην ατμόσφαιρα.

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Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) εκτιμά ότι οι «δροσερές» στέγες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις εσωτερικές θερμοκρασίες ακόμη και σε κτίρια χωρίς κλιματισμό. Παράλληλα, μειώνουν το θερμικό φορτίο ενός κτιρίου, περιορίζοντας την ανάγκη λειτουργίας του κλιματιστικού και, επομένως, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εκπομπές που συνδέονται με την ψύξη.

Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται κάποια νέα τεχνολογία. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί μια λευκή ή ανακλαστική επίστρωση.

Το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία συχνά ζουν σε παλαιότερα, ενεργειακά μη αποδοτικά κτίρια και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ενέργειας.

Σύμφωνα με το American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), περίπου ένα στα τέσσερα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στις ΗΠΑ δαπανά πάνω από το 15% των χρημάτων του για ενέργεια. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το όριο του 6%, πάνω από το οποίο οι ερευνητές θεωρούν ότι ένα νοικοκυριό αντιμετωπίζει υψηλό «ενεργειακό βάρος».

Το πρόγραμμα της Φιλαδέλφειας ολοκληρώθηκε το 2003, όμως η ιδέα δεν εγκαταλείφθηκε. Μελέτες του Lawrence Berkeley National Laboratory έχουν δείξει ότι η ευρεία χρήση ανακλαστικών επιφανειών σε στέγες και δρόμους θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη ζήτηση για κλιματισμό και να συμβάλει στη μείωση της αστικής θερμότητας.

Μερικές φορές, οι πιο αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι οι πιο εντυπωσιακές. Μπορεί να είναι απλώς μια… λευκή στέγη.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com