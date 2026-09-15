Ο αμερικανός ηθοποιός δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει στον πάγκο.

Ο Αλάν Ρίτσον είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς - κυριολεκτικά και μεταφορικά - στο Χόλιγουντ. Αυτή την περίοδο φιγουράρει τις τηλεοπτικές μας οθόνες ως ο επώνυμος πρωταγωνιστής στη σειρά Reacher, επιδεικνύοντας το μυώδες παρουσιαστικό του.

Η σωματική του διάπλαση, ωστόσο, δεν οφείλεται σε κάποιο θαυματουργό πρόγραμμα γυμναστικής: είναι το αποτέλεσμα χρόνων αφοσιωμένης και σκληρής δουλειάς. Στην πραγματικότητα, η προσέγγισή του για την ανάπτυξη των μυών είναι πολύ πιο απλή από όσο θα περιμένατε.

Αντί να επιβαρύνει χωρίς λόγο την προπόνησή του, ο Ritchson εστιάζει στο να εκτελεί τα βασικά εξαιρετικά καλά. Συχνά αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μόνο του βάρους του σώματός του και την ολοκλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων επαναλήψεων. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι ζυγίζει πάνω από 100 κιλά, ο 43χρονος απαιτεί άφθονη δύναμη μόνο και μόνο για να το πετύχει αυτό.

«Υπάρχουν περίοδοι που νιώθω ότι αυτό που χρειάζεται το σώμα μου αυτή τη στιγμή είναι υψηλός όγκος, πλειομετρικές ασκήσεις με βάση την καρδιοαναπνευστική άσκηση, κάμψεις (push-ups), έλξεις (pull-ups), βυθίσεις (dips) και κοιλιακούς (sit-ups)», είχε δηλώσει παλαιότερα ο Ritchson στο podcast του Thomas DeLauer. «Είναι κάτι στο οποίο βασίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αντλώ μεγάλη δύναμη από αυτό, καθώς και εξαιρετική διαγράμμιση.

Αν κάνω 100 έλξεις την ημέρα, 100 βυθίσεις την ημέρα, 250 κάμψεις και κοιλιακούς, αποκτάς τεράστια μυϊκά πρηξίματα (pumps) και τελικά αυτά τα πρηξίματα γίνονται η πραγματικότητά σου».

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Ο Ritchson πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση λειτουργεί καλά για τον ίδιο επειδή δεν τον απασχολεί το βάρος που μετακινεί ή οι αριθμοί στην μπάρα. Η μυϊκή μάζα και η διαγράμμιση είναι τα μόνα που έχουν σημασία.

«Η δύναμη δεν είναι ο στόχος για μένα», πρόσθεσε. «Είναι περισσότερο η αισθητική. Με ρωτούν συνέχεια: "Πόσα κιλά κάνεις στον πάγκο;" Αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος μου. Δεν είμαι αρσιβαρίστας. Οι αρσιβαρίστες που γνωρίζω έχουν κάνει όλοι θέματα στα γόνατα και τις αρθρώσεις τους. Για μένα σημασία έχει ο όγκος. Μπορώ να βγάλω 25 επαναλήψεις στα 102 κιλά.

Τα τελευταία δύο χρόνια αποφεύγω να κάνω έξι ασκήσεις που στοχεύουν μόνο στους στηθιαίους μύες. Τώρα κάνω στήθος και πλάτη - ίσως από δύο σετ το καθένα. Οπότε, τέσσερις ασκήσεις συνολικά, στήθος και πλάτη, και μετά για τα πόδια μου κάνω καθίσματα (squats) απλώς για να διατηρώ μια ισορροπία στο σύστημα. Και μετά, ίσως την επόμενη μέρα εστιάσω στα πόδια και κάνω τρεις ή τέσσερις ασκήσεις ποδιών και μετά επιστρέφω στο άνω μέρος του σώματος».

«Σχεδόν ποτέ δεν κάνω λιγότερες από 15 επαναλήψεις», τόνισε. «Μεταξύ 15 και 25. Αυτό είναι το εύρος μου, αλλά στις περισσότερες από τις ασκήσεις βρίσκομαι μεταξύ 15 και 20».

Οι προπονήσεις του συχνά ξεκινούν με 250 επαναλήψεις από όποια άσκηση κορμού επιθυμεί εκείνη την ημέρα, όπως άρσεις ποδιών από αιώρηση (hanging leg raises) ή ροκανίσματα (crunches), πριν περάσει σε 20 έως 30 λεπτά έντονης καρδιοαναπνευστικής άσκησης. Αυτή η αερόβια προπόνηση εκτελείται είτε σε καμπύλο διάδρομο, όπου ολοκληρώνει διαλειμματικές ασκήσεις σπριντ, είτε στον αεροπερπατητή (stair climber) - ένα μηχάνημα που «αγαπάει». Μόνο τότε ο Ritchson περνάει στις ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις.

Πηγή: Men's Health