Η κοινή παρέμβαση των 50 ΚΥΔ εντείνει την ανησυχία για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ειδικά για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, καθώς αποτυπώνει εικόνα ασφυξίας στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί η προκαταβολή Οκτωβρίου των αγροτικών επιδοτήσεων για χιλιάδες παραγωγούς, καθώς 50 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Θεσσαλίας υποστηρίζουν ότι λιγότερο από το 2% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει οριστικοποιηθεί στο myAGRO, ενώ σήμερα (15.09.2026) εκπνέει το πρώτο κρίσιμο χρονικό όριο.

Η κοινή παρέμβαση των 50 ΚΥΔ εντείνει την ανησυχία για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ειδικά για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, καθώς αποτυπώνει εικόνα ασφυξίας στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, περίπου 40 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Όπως αναφέρουν, τα προηγούμενα χρόνια στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαν ήδη οριστικοποιηθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους χωρίς προηγουμένως να διορθώσουν τα στοιχεία των εκτάσεών τους. Η ειδική εφαρμογή «Μεταβολές», μέσω της οποίας θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις, προβλέπεται να ανοίξει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η ημερομηνία αυτή έρχεται τρεις ημέρες μετά το σημερινό όριο του myAGRO, δημιουργώντας ένα εμφανές κενό για όσους δεν μπορούν να προχωρήσουν εξαιτίας των γεωχωρικών προβλημάτων.

Ποιοι κινδυνεύουν να πληρωθούν τον Νοέμβριο

Με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, μπορούν να λάβουν προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου.

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Οι παραγωγοί που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου περνούν στο δεύτερο παράθυρο πληρωμών, με δυνατότητα καταβολής της προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνουν σε κοινό δελτίο Τύπου που συνυπογράφουν τα 50 ΚΥΔ της Θεσσαλίας, περίπου 40 ημέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής myAGRO της ΑΑΔΕ, έχει οριστικοποιηθεί, κατά την εκτίμησή τους, λιγότερο από το 2% των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Οι Φορείς αποδίδουν την καθυστέρηση όχι στους παραγωγούς ή στα ΚΥΔ, αλλά στη δυσλειτουργία της εφαρμογής, στα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική ψηφιοποίηση με βάση το Κτηματολόγιο και στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Προειδοποιούν μάλιστα ότι, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, χιλιάδες αγρότες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεών τους.

Κάτω από 2% των δηλώσεων έχει οριστικοποιηθεί

Οι Φορείς Υποβολής Δηλώσεων ΕΑΕ της Θεσσαλίας υπογραμμίζουν ότι η εικόνα της φετινής διαδικασίας δεν επιτρέπει περιθώρια εφησυχασμού.

Περίπου 40 ημέρες μετά το άνοιγμα της νέας εφαρμογής myAGRO, στις 4 Αυγούστου 2026, έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, λιγότερο από το 2% του συνόλου των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Μάλιστα, οι οριστικοποιημένες δηλώσεις αφορούν κυρίως μικρές και απλές περιπτώσεις, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προηγούμενων ετών είχαν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100.000 δηλώσεις.

Το Κτηματολόγιο βασικό εμπόδιο στην ψηφιοποίηση

Σύμφωνα με τους Φορείς, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η υποχρεωτική ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων με βάση το Κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρουν, σε πολλές περιπτώσεις η αποτύπωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική γεωχωρική πληροφορία ή στην ταυτότητα του κατόχου, ενώ εκκρεμούν διορθώσεις, αντιδικίες και άλλες υποθέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη νέα διαδικασία για τις γεωμετρικές διορθώσεις, η οποία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας «metavoles».

Οι Φορείς θέτουν έτσι το ερώτημα κατά πόσο είναι δυνατόν να στηρίζεται η τρέχουσα διαδικασία υποβολής σε ένα εργαλείο που ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία διορθώσεων.

Προβλήματα και στην ίδια την εφαρμογή myAGRO

Πέρα από τα ζητήματα του Κτηματολογίου, οι Φορείς κάνουν λόγο για πλήθος τεχνικών σφαλμάτων και ελλείψεων στην ίδια την εφαρμογή.

Όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους αρμόδιους, χωρίς όμως να έχουν αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η διαδικασία να γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η ασφαλής οριστικοποίηση των δηλώσεων.

Το κοινό δελτίο Τύπου συνυπογράφουν 50 ΚΥΔ της Θεσσαλίας, από τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

«Οι Φορείς Υποβολής Δηλώσεων ΕΑΕ της Θεσσαλίας, σε καθημερινή επαφή με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους και γνωρίζοντας την αγωνία τους για τις ενισχύσεις, ενημερώνουμε δημόσια και με ειλικρίνεια: η φετινή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) δεν προχωρά. Και δεν προχωρά όχι από ολιγωρία των παραγωγών ή των Φορέων, αλλά επειδή, με τους όρους και τα εργαλεία που ισχύουν σήμερα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Απευθυνόμαστε ταυτόχρονα προς τους αρμόδιους —την ΑΑΔΕ και κυρίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Κυβέρνηση— με σαφές μήνυμα: αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι δηλώσεις δεν θα γίνουν.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Σαράντα περίπου ημέρες μετά το άνοιγμα της νέας εφαρμογής myAGRO της ΑΑΔΕ (4 Αυγούστου 2026), έχει οριστικοποιηθεί, κατά την εκτίμησή μας, λιγότερο από το 2% του συνόλου των δηλώσεων ΟΣΔΕ — και αυτές αφορούν κυρίως μικρές και απλές περιπτώσεις. Το αντίστοιχο διάστημα προηγούμενων ετών είχαν ήδη υποβληθεί πάνω από 100.000 δηλώσεις, δεκάδες χιλιάδες εκ των οποίων και online, εκτός Φορέων — και μάλιστα φέτος που διευρύνθηκε κατακόρυφα ο κύκλος όσων μπορούν να υποβάλλουν (γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές κ.ά.).

Η εικόνα δεν επιδέχεται ωραιοποίηση. Και αποκτά δραματική διάσταση με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα: όσοι δεν προλάβουν να οριστικοποιήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της προκαταβολής.

Η ρίζα του προβλήματος: η ψηφιοποίηση με βάση το Κτηματολόγιο

Το κυριότερο εμπόδιο είναι η υποχρεωτική ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων με βάση το Κτηματολόγιο, το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν αποτυπώνει ορθά ούτε τη γεωχωρική πληροφορία ούτε την ταυτότητα του κατόχου. Πλήθος υποθέσεων θα επιλυθούν σε αβέβαιο μελλοντικό χρόνο, καθώς εκκρεμούν αντιδικίες και σωρεία λαθών. Χαρακτηριστικά, μόλις προχθές δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5454/8.9.2026 η νέα διαδικασία για τις γεωμετρικές διορθώσεις, που τίθεται σε λειτουργία μόλις στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας «metavoles». Δηλαδή, το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει —εν μέσω της υποβολής και ενώ πιέζουν οι προθεσμίες— ότι το εργαλείο στο οποίο στηρίζει τις δηλώσεις χρειάζεται διορθώσεις που μόλις τώρα καθίστανται εφικτές.

Για την αναντιστοιχία των Ε9 με το Κτηματολόγιο, έχει ανακοινωθεί ότι θα επιλυθεί μέσω του ΜΙΔΑ έως τις πληρωμές. Καταγράφουμε τη δέσμευση και αναμένουμε την υλοποίησή της — υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι μια μελλοντική λύση δεν αίρει το σημερινό αδιέξοδο στην υποβολή.

Η εφαρμογή δεν είναι έτοιμη

Πέρα από το Κτηματολόγιο, η ίδια η εφαρμογή εξακολουθεί να εμφανίζει πλήθος τεχνικών σφαλμάτων και ελλείψεων που, παρότι κοινοποιήθηκαν αρμοδίως, δεν έχουν επιλυθεί. Καθιστούν την επεξεργασία των δηλώσεων προβληματική, χρονοβόρα, επιρρεπή σε λάθη και, εν τέλει, αδύνατη την οριστικοποίησή τους.

Το νομικό πλαίσιο: ζητούμε σαφήνεια, όχι απαλλαγή

Σημαντικό για εμάς και τους εργαζομένους μας, αν και όχι το μείζον, είναι η ασάφεια στο νομικό πλαίσιο για το ασυμβίβαστο και τη δέουσα επιμέλεια. Τα εκατοντάδες τεχνικά προβλήματα που διέπουν την εφαρμογή καθιστούν αδύνατο το να ληφθεί η ευθύνη από τον χειριστή καθώς τα σφάλματα που θα προκύψουν μπορεί να είναι ολέθρια. Αναλαμβάνουμε όλη την συνυπευθυνότητα μίας δήλωσης άφοβα ΜΟΝΟ σε ένα λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

Τι ζητούμε — άμεσα

1. Πλήρως λειτουργική εφαρμογή, με άμεση επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

2. Ρεαλιστική αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης βάσει Κτηματολογίου, με πρόβλεψη για τις περιπτώσεις μη ορθής αποτύπωσης ή εκκρεμών διορθώσεων/αντιδικιών.

3. Δημιουργία Help Desk, στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής και θα παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ενιαία διάχυση της πληροφορίας.

4. Ρεαλιστική προθεσμία, για την υποβολή των ΕΑΕ2026, η οποία προσδιορίζεται σε 72 ημέρες από την ημερομηνία που η πλατφόρμα θα είναι πλήρως λειτουργική. Η προθεσμία αυτή δύναται να επεκταθεί λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική εικόνα προόδου του έργου χωρίς να μετακυλίεται στους παραγωγούς και τους Φορείς το κόστος των καθυστερήσεων της πολιτείας.

5. Αναστολή ισχύος των ποινών, για ένα έτος και σε κάθε περίπτωση για την ΕΑΕ2026, που αναφέρονται στο ΦΕΚ 5458 Απόφαση Αρ. Α1180, με την έκδοση νέας σχετικής απόφασης στα πλαίσια των ανωτέρω.

Οι Φορείς Υποβολής Δηλώσεων ΕΑΕ της Θεσσαλίας δηλώνουμε παρόντες και συνεργάσιμοι σε κάθε εποικοδομητικό διάλογο.

Δεν θέλουμε να απευθύνουμε κατηγορίες· θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο αγρότης, που ήδη δοκιμάζεται από ακρίβεια, καιρικές καταστροφές και αβεβαιότητα, θα λάβει εγκαίρως και πλήρως τις ενισχύσεις που δικαιούται.

Ενημερώνουμε τους Θεσσαλούς αγρότες ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ, αποτελεί μία χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία μέσα από μία δυσλειτουργική εφαρμογή.

Τα γραφεία μας παραμένουν ανοικτά για έλεγχο δικαιολογητικών και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η εφαρμογή δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε με ασφάλεια δηλώσεις που αιτούνται πρόσθετα καθεστώτα ενίσχυσης πέραν της Βασικής ενίσχυσης.

Το 2025 χωρίς τις διορθώσεις του συστήματος που αποτελούσαν προφανή λάθη και έπρεπε να γίνουν, έχουν μείνει απλήρωτοι στην Θεσσαλία χιλιάδες παραγωγοί. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να επαναλάβει το ίδιο και το 2026 ! Ο χρόνος έχει ήδη τελειώσει. Χρειάζονται λύσεις, τώρα!»