Όσα επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σχολιάζοντας τα μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αλειφτήρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην κυβερνητική προσέγγιση για τα προβλήματα των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και δεν αντιμετωπίζουν τις πιέσεις που δέχεται σήμερα ο αγροτικός κόσμος.

Όπως υποστήριξε, από τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού προκύπτει ένα από δύο συμπεράσματα: είτε η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί είτε δεν θεωρεί προτεραιότητα τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

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Στο επίκεντρο η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα

Για τον εκπρόσωπο της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανακοίνωση επιμέρους οικονομικών μέτρων, αλλά η χάραξη μιας συνολικής πολιτικής που θα επιτρέπει στους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν.

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Η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την πλευρά των αγροτών, συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής και με το κατά πόσο οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες δαπάνες τους.

Ο κ. Αλειφτήρας εκφράζει, επομένως, αμφιβολίες για το κατά πόσο οι κυβερνητικές εξαγγελίες μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική ανακούφιση για τον αγροτικό κόσμο, επισημαίνοντας την ανάγκη για μέτρα που θα έχουν άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, τις οποίες θεωρεί ενδεικτικές μιας απόστασης ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα και στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Ο αγροτικός κόσμος εξακολουθεί να ζητά λύσεις σε ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις ενισχύσεις, τις πληρωμές, την ενεργειακή επιβάρυνση και συνολικά τη δυνατότητα παραμονής των παραγωγών στο επάγγελμα.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών υποστηρίζει ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί η αποχώρηση παραγωγών από τον πρωτογενή τομέα, με συνέπειες όχι μόνο για το αγροτικό εισόδημα αλλά και για την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποστηρίξει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται αποσκοπούν στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και παραγωγικού μοντέλου.