Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Στο γεγονός πως οι δυο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα έμειναν ως το τέλος στο αεροσκάφος στάθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων πιλότων, οι οποίοι έμειναν στο πιλοτήριο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και έπεσαν στο καθήκον. Αιωνία τους η μνήμη. Ελπίζω να είναι οι τελευταίοι ένστολοι που χάνουν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της αποστολής τους», ανέφερε.

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Παράλληλα, ο κ. Τσίγκας στάθηκε και στις εστίες φωτιάς σε διαφορετικά σημεία που προκλήθηκαν από τα πυρακτωμένα συντρίμμια του αεροσκάφους. «Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα. Από τα πυρακτωμένα τμήματα του αεροσκάφους δημιουργήθηκαν εστίες τόσο σε δασική έκταση όσο και σε χώρους κοντά σε εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής», σημείωσε.