Αναλυτικά όσα σχολιάζει ο ίδιος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘστις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που δημιουργούν μεγαλύτερο περιθώριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αγορά εξακολουθεί να χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη.

Σύμφωνα με τον κ. Καφούνη, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις και τα αιτήματα που έχει θέσει το οργανωμένο εμπόριο τα τελευταία χρόνια βρίσκουν πλέον ανταπόκριση. Όπως σημειώνει, αρκετές από τις προτάσεις που η ΕΣΕΕ είχε καταθέσει με τεκμηρίωση και επιμονή φαίνεται να ενσωματώνονται στις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Αναλυτικά:

«Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σημερινές εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο.

Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ.

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Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά».