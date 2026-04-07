Το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους καταναλωτές να επικεντρώνονται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών για το πασχαλινό τραπέζι.

Αυξημένο έως και κατά 10% εμφανίζεται το κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά σε μια περίοδο συνεχιζόμενων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της ΕΣΕΕ κατέγραψε, μέσα από επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής και τη Βαρβάκειο αγορά, ότι το κόστος για ένα πασχαλινό τραπέζι 4 έως 6 ατόμων διαμορφώνεται φέτος μεταξύ 107,20 και 156,20 ευρώ. Η αύξηση σε σχέση με το 2025 εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 7,8% έως 9,3%, με τους καταναλωτές να καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για το ίδιο καλάθι αγαθών.

Το εύρος των τιμών αποδίδεται στη διαφοροποίηση ποιότητας προϊόντων, αλλά και στις αποκλίσεις που παρατηρούνται ανάμεσα σε τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Όπως επισημαίνει ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Χαράλαμπος Αράχωβας, η φετινή άνοδος των τιμών συνδέεται με μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, οι ασθένειες που επηρέασαν το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και η χρονική εγγύτητα ορθόδοξου και καθολικού Πάσχα, που ενισχύει τη ζήτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν περίπου στα περσινά επίπεδα, μετά τις σημαντικές ανατιμήσεις που καταγράφηκαν το 2025 εξαιτίας της αύξησης της τιμής του κακάο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους καταναλωτές να επικεντρώνονται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών για το πασχαλινό τραπέζι, περιορίζοντας άλλες δαπάνες. Παράλληλα, η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά, αν και μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ευρείες ανατιμήσεις πέραν των τροφίμων και των καυσίμων.