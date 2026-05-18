«Δεν μπορούμε να παρέχουμε παντού τα πάντα», είπε ο υπουργός Υγείας για τις αμβλώσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε στη Βουλή ότι υπάρχουν ελλείψεις για τις αμβλώσεις στο ΕΣΥ και πως δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα σε όλα τα νοσοκομεία, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νάσου Ηλιόπουλου.

«Δεν μπορούμε να παρέχουμε παντού τα πάντα», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, ενώ δήλωσε ότι δεν θεώρησε πρώτη του προτεραιότητα να συνεδριάσει γρηγορότερα η αρμόδια επιτροπή και συμπλήρωσε πως τον ανησυχεί περισσότερο το δημογραφικό πρόβλημα.

Επίσημα 12 νοσοκομεία λένε ότι δεν παρέχουν το δικαίωμα στην άμβλωση και άλλα 11 αποφεύγουν την ερώτηση και να απαντάνε σε άλλο ζήτημα, για το αν υπάρχουν χειρουργεία, επεσήμανε ο Νάσος Ηλιόπουλος στην ερώτησή του, με αφορμή ρεπορτάζ του News247 και κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντήσει τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση μέσα από δημόσιες δομές υγείας.

«Παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία η δυνατότητα για το δικαίωμα της άμβλωσης των γυναικών; Παρέχεται, είναι η απάντηση. Δεύτερη ερώτηση. Σε όλα τα νοσοκομεία; Όχι, είναι η απάντηση. Πρώτα απ’ όλα δεν μπορεί να είναι σε όλα τα νοσοκομεία. Είναι εκεί που έχουν γυναικολογικές κλινικές. Δεν έχουμε σε όλα τα νοσοκομεία γυναικολογικές κλινικές», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τώρα, αν από τη συζήτηση προκύψει ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε κάποιες συγκεκριμένες γυναικολογικές κλινικές, για να αυξήσουμε το δικαίωμα στην πρόσβαση, πιθανόν. Θέλω να σας πω ότι αυτό ισχύει για πάρα πολλά πράγματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι μόνο το δικαίωμα στην άμβλωση. Αν με ρωτάτε σαν υπουργό, αισθάνομαι ότι κάποια γυναίκα που θέλει να κάνει μια άμβλωση και θα την αναζητήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα καταφέρει να την κάνει; Όχι, αισθάνομαι ότι τελικά θα καταφέρει να την κάνει. Μπορεί με μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία, ή χιλιομετρική απόσταση, αυτό ναι, μπορεί και να συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, αυτό μπορεί να συμβαίνει για έναν καρκινοπαθή που θα πάρει ακτινοθεραπεία, για έναν ασθενή που θέλει να κάνει μια συγκεκριμένη χειρουργική πράξη και ούτω καθεξής, δεν είναι μόνο για την άμβλωση. Δεν μπορούμε να παρέχουμε παντού τα πάντα», συμπλήρωσε και τόνισε ότι είναι βούληση του υπουργείου Υγείας να σεβαστεί και να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με ανησυχεί πολύ περισσότερο το δημογραφικό»

Στη δευτερολογία του, ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε πως «μια σειρά από νοσοκομεία σας απαντάνε “σκασίλα μας ο νόμος”. Όταν το υπουργείο και ο υπουργός δέχονται νοσοκομεία να λένε “σκασίλα μας ο νόμος”, υπάρχει πρόβλημα».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για ζήτημα «ιατρικής παραπληροφόρησης» και σχολίασε που ο υπουργός το «καλύπτει» με κάποιο τρόπο. Και αυτό επειδή, συνέχισε, δεν χρειάζεται να υπάρχουν κλινικές στα νοσοκομεία και να γίνουν χειρουργεία, καθώς υπάρχει το χάπι της άμβλωσης, ενώ επεσήμανε ότι αυτό είναι καλύτερο το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Η άρνηση συνείδησης ενός γιατρού, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε θεσμική άρνηση του νοσοκομείου να αρνείται το δικαίωμα», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απάντηση της 3ης ΥΠΕ για τις αμβλώσεις. «Από τα 11 νοσοκομεία, πραγματοποιούνται αμβλώσεις σε τέσσερα και στα υπόλοιπα επτά διενεργείται διακοπή κύησης όταν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι που αφορούν την έγκυο ή το έμβρυο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Πού ισχύει το νομικό πλαίσιο; Στα 4 ή στα 7; Γίνεται τώρα, σοβαρά, 7 νοσοκομεία να απαντάνε ότι κάνουν μόνο για ιατρικούς λόγους, όταν ισχύει το νομικό πλαίσιο; Το νομικό πλαίσιο είναι καθαρό και λέει ότι είναι επιλογή της γυναίκας τι θα κάνει με το σώμα της. Και αυτό το νομικό πλαίσιο σήμερα και με δική σας ευθύνη καταπατάτε κύριε υπουργέ», υπογράμμισε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Στις ερωτήσεις του Νάσου Ηλιόπουλου γιατί δεν ζήτησε να συνεδριάσει γρηγορότερα η αρμόδια επιτροπή, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητά του και πρόσθεσε ότι τον ανησυχεί περισσότερο το δημογραφικό.

«Δεν το θεώρησα στην πρώτη μου προτεραιότητα. Αντιθέτως θα ήμουν πολύ ευτυχής αν κάναμε μια συζήτηση στην επιτροπή για το δημογραφικό, πώς θα κάνουμε περισσότερα παιδιά, αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο για να είμαι ειλικρινής», απάντησε.

Πρόσθεσε πως το υπουργείο Υγείας «αναγνωρίζει πλήρως και σέβεται» το δικαίωμα των γυναικών να κάνουν άμβλωση στο πλαίσιο του νόμου. «Παρέχει κάθε δυνατότητα να γίνεται στα πλαίσια δυνατοτήτων του ΕΣΥ», πρόσθεσε και επεσήμανε ότι οι γιατροί μπορούν να αρνηθούν για λόγους πεποίθησης, καθώς προβλέπεται από τη νομοθεσία. «Καλώς ή κακώς, η άμβλωση ως θέμα είναι πιο δύσκολο από άλλες ιατρικές πράξεις», συμπλήρωσε. «Δικό μου θέμα είναι να διασφαλίσω μέσα στο δημόσιο σύστημα ότι αν μία κυρία ζητήσει να λάβει δωρεάν υπηρεσίες, ιατρικώς εξασφαλισμένες, για να προχωρήσει σε νόμιμη άμβλωση, αυτή η υπηρεσία θα της παρασχεθεί (…) Το αναγνωρίζω ότι έχει ελλείμματα το συγκεκριμένο πεδίο, αλλά ναι, θα της παρασχεθεί», δήλωσε σε άλλο σημείο.

Σημειώνεται πως στην απάντησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο «χάπι της επόμενης ημέρας», που είναι μέθοδος επείγουσας αντισύλληψης, για την αποτροπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και όχι στη φαρμακευτική άμβλωση, που είναι κάτι διαφορετικό, καθώς χρησιμοποιείται για τη διακοπή κύησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=H2KOBnojSl8}