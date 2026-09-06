Όσα τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, Στάθης Ανέστης.

Απογοήτευση και έντονο προβληματισμό στους συνταξιούχους προκαλούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, Στάθη Ανέστη, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανέστης, σχολιάζοντας τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για μια «ψυχρολουσία» για τους συνταξιούχους, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Όπως ανέφερε, οι συνταξιούχοι περίμεναν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημά τους και να περιορίσουν τις πιέσεις που δέχονται από την καθημερινότητα. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα άφησε σημαντικό μέρος των συνταξιούχων με την αίσθηση ότι οι προσδοκίες τους δεν καλύφθηκαν.

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Στο επίκεντρο η οικονομική ασφάλεια

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας των συνταξιούχων, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες τους δεν περιορίζονται σε μία εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.

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Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά, με τους συνταξιούχους να καλούνται να διαχειριστούν το κόστος της καθημερινής διαβίωσης με συγκεκριμένα και συχνά περιορισμένα εισοδήματα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Ανέστης υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και να μην περιορίζονται σε μέτρα που, κατά την άποψή του, δεν έχουν επαρκές αποτύπωμα στην καθημερινότητα.

Η βασική ένσταση των συνταξιούχων, σύμφωνα με τον κ. Ανέστη, αφορά την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από την παρουσίαση των μέτρων.

Ο ίδιος ζητά από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων, οι οποίοι, όπως υπογραμμίζει, αντιμετωπίζουν καθημερινά οικονομικές πιέσεις.

Οι συνταξιούχοι ζητούν ουσιαστική στήριξη

Το μήνυμα που μεταφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ είναι ότι η στήριξη των συνταξιούχων θα πρέπει να έχει πιο σταθερό και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Η οικονομική ενίσχυση, όπως υποστηρίζει, πρέπει να συνδέεται με την πραγματική απώλεια αγοραστικής δύναμης και με τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί το σημερινό κόστος ζωής.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, παρουσιάζει τις παρεμβάσεις της ως μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και στήριξης των πολιτών. Ωστόσο, οι αντιδράσεις εκπροσώπων των συνταξιούχων δείχνουν ότι η συζήτηση για το εάν οι παρεμβάσεις επαρκούν απέχει ακόμη από το να κλείσει.