Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Θέση για τα μέτρα που ανακοίνωσε από την ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 5/9 πήρε ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Γιώργος Καββαθάς μιλώντας στο MEGA.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε οι εξαγγελίες προκάλεσαν απογοήτευση και οργή στους επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες, ενώ θα συνεχιστεί η «εκλογική αιμορραγία».

«H αύξηση του κατώτατου μισθού για μια ακόμη φορά δεν επανέρχεται στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο λένε στο χωριό μου. Καλείται η επιχείρηση να δώσει αυξήσεις που είναι αναγκαίες και πρέπει να το δούμε όχι μόνο στο αριθμητικό, πόσο είναι δηλαδή ο μισθός αλλά και αν ο μισθός αυτός μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργαζομένων με την ακρίβεια που έχουμε στη χώρα» ανέφερε αρχικά ο κ. Καββαθάς για να προσθέσει:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7zfaqa0h89?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Από την άλλη τώρα, θα πρέπει να τονίσω ότι για τους επαγγελματίες εμπόρους, βιοτέχνες τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προκάλεσαν και απογοήτευση και οργή. Θα μεγαλώσει η εκλογική αιμορραγία μετά από αυτά τα μέτρα. Υπάρχει μια εμμονή και αυτή την είδαμε και από τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη. Οι νόμοι Χατζηδάκη είναι δόγμα και δεν αλλάζουν. Δεν μας βλέπει η κυβέρνηση».