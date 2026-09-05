Aξίζει να δει κανείς τα πραγματικά δεδομένα.

Με τη συζήτηση γύρω από την πρόταση Τσίπρα για υιοθέτηση φόρου του πολύ μεγάλου πλούτου, γνωστή ως «πατριωτική εισφορά», να έχει μονοπωλήσει τη δημόσια συζήτηση - δυστυχώς με λάθος τρόπο - αξίζει να δει κανείς τα πραγματικά δεδομένα, πέρα από τις ανοησίες για θυρίδες, βραχιόλια και μπιζουτιέρες.

1.Η πρόταση Τσίπρα εδράζεται πάνω σε μία παγκόσμια συζήτηση για τις πολιτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε άμβλυνση των διαρκώς διογκούμενων ανισοτήτων και να χρηματοδοτήσουν πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Και ένας εξαιρετικά μικρός φορολογικός συντελεστής στην περιουσία του πολύ μεγάλου πλούτου δεν αποτελεί ούτε επανάσταση ούτε ταμπού. Ο «φόρος Ζουκμάν» στη Γαλλία, πρόταση που προβλέπει επιβολή φόρου 2% σε δισεκατομμυριούχους, αποτελεί πεδίο εκτεταμένης δημόσιας συζήτησης και πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντίστοιχα και η πρόταση του Τομά Πικετί, που έχει εισηγηθεί ειδικό φόρο στον πολύ μεγάλο πλούτο, με πρόταση να εκκινεί από όσους έχουν περιουσία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και με προοδευτική κλίμακα.

2.Ακόμα και αν κάποιος αγνοεί τις προτάσεις Πικετί ή Ζουκμάν ή μπορεί να τους βλέπει είτε ως ξεχασμένους παλαιοκομμουνιστές είτε ως Ιακωβίνους, αρκεί να ρίξει μία ματιά στην πρόσφατη πρόταση του πρώην Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, με τον οποίο η κυβέρνηση διατηρεί άριστες σχέσεις, όπως έχει διαφανεί από την ευνοϊκή για τον ίδιο και τις υποθέσεις του νομοθέτησή της. Σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής της 26ης Οκτωβρίου του 2025 ο κ. Σάλλας πρότεινε ως μέτρο ανάσχεσης των ανισοτήτων την υιοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου 0,6-0,7% και αποτιμούσε την περιουσία του πλουσιότερου 1% της Ελλάδας σε 375 δισ. ευρώ (ακίνητα, μετοχές, ομόλογα κλπ), επικαλούμενος στοιχεία από ΤτΕ,Clarksons Research, UBS Global Wealth Report 2024, ΕΛΣΤΑΤ . Έγραφε συγκεκριμένα: «Ακόμα ουσιαστικότερη θα ήταν μία ήπια προοδευτική φορολογία περιουσίας, για πάνω από 1 εκατ. ευρώ περιουσίας, με την εξαίρεση επίσης της πρώτης κατοικίας και αφαιρουμένων των δανείων. Αυτή η ρύθμιση θα απέφερε 2,5-3 δισ. ετησίως για την ενίσχυση της περιφέρειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο επενδυτική βαθμίδα, χρειάζεται και κοινωνική». Εκτός εάν οι επικριτές Τσίπρα φθάσουν να βγάλουν το Σάλλα και ριζοσπάστη επαναστάτη...

3. Το οικονομικό επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού επέλεξε - και σωστά κατά τη γνώμη της στήλης - να μην συμπεριλάβει τα προσδοκόμενα έσοδα από την «πατριωτική εισφορά» στις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματός του.

Ν.Α.