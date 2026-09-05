Η φασαρία για τα σχολικά βιβλία και το «άδειασμα» από τον Παύλο Μαρινάκη. Τι απάντησε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός σχετικά με τα σχολικά βιβλία. Οι εξηγήσεις του εκδοτικού Οίκου.

Την πλήρη στήριξή του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο ακροδεξιών, κυβερνητικών στελεχών και «γαλάζιων» βουλευτών για το (ανύπαρκτο) θέμα σχετικά με τις φωτογραφίες οικογενειών με γονείς ιδίου φύλου στα σχολικά βιβλία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός περνώντας από συνάντηση που είχε κανονίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε για την υπουργό Παιδείας και για τα βέλη που εισέπραξε γύρω από τα σχολικά βιβλία.

Εκείνος απάντησε αφοπλιστικά λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε», ενώ στην ερώτηση εάν υπάρχει ζήτημα με την υπουργό Παιδείας απάντησε: «Ναι, γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία».

Νωρίτερα πάντως, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» που ανέδειξε το θέμα με τα σχολικά βιβλία, ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να «αδειάσει» την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, λέγοντας ότι στις μικρές ηλικίες χρειάζεται «ιδιαίτερη προσοχή» και «αυξημένη ευαισθησία».

Το θέμα πάντως που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, φαίνεται εκ των υστέρων να είναι ένα ανύπαρκτο θέμα, το οποίο προέκυψε από λάθος ανάγνωση των εικόνων.

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Και αυτό διότι, οι εκδόσεις Νήσος εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, δεν εμφανίζονται ομόφυλες οικογένειες στις φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, η πρώτη εικόνα δεν παρουσιάζει δύο γυναίκες με ένα παιδί, αλλά μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά. Και η δεύτερη δεν παρουσιάζει δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, αλλά έναν πατέρα και μία μητέρα (η οποία έχει κοντά μαλλιά) με τα δύο παιδιά τους.